Twin Peaks erhält Fangame im PS1-Stil

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die 90er-Jahre haben die Serienlandschaft nachhaltig verändert. Die Geschichten auf dem kleinen Fernsehbildschirm wurden komplexer, die Ansätze der verschiedenen Produzenten, Regisseure und Drehbuchautoren vielfältiger als in den TV-Jahrzehnten zuvor. Serien wie Akte X, Babylon 5, Star Trek - Deep Space Nine, Picket Fences, Buffy the Vampire Slayer oder Willkommen im Leben prägten eine ganze Generation.

Und dann wäre da noch die Serie, mit der 1990 das Erzählen komplexer TV-Geschichten begann: Twin Peaks. Die Mystery-Serie von David Lynch und Mark Frost setzte Maßstäbe in den Bereichen Storytelling, Regie, Musik, Ausstattung und vor allem Atmosphäre. Inhaltlich geht es um Special Agent Dale Cooper (gespielt von Kyle MacLachlan), der in der gleichnamigen Kleinstadt Twin Peaks den mysteriösen Mord an Laura Palmer (Sheryl Lee) untersucht. Dabei trifft Cooper nicht nur auf zahlreiche skurrile Charaktere, sondern entdeckt auch, dass sich hinter der harmlosen Kleinstadtfassade ein Labyrinth aus Sex, Gewalt und Drogen auftut. Auch übernatürliche Elemente sind Teil der Handlung.

Fans der Serie arbeiten derzeit an einem Fangame. Die Entwickler Jean Manzoni und Lucas Guibert haben sich für ein Third-Person-Adventure im grafischen Stil der ersten Playstation entschieden, das Spiel wird jedoch für Windows erscheinen. Bisher wurde ein Trailer veröffentlicht, eine Demo soll ab dem 15. August 2023 auf der itch.io-Seite des Spiels zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Einen Zeitraum für die Veröffentlichung der Vollversion haben die Entwickler nicht genannt. Der Trailer ist unter dieser News eingebettet - weckt er euer Interesse?