Europäische Kommission billigt die Übernahme von Activision-Blizzard

Die Europäische Kommission hat heute bekannt gegeben, dass sie keine Bedenken gegen die Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft hat. Damit setzt sie sich von der britischen CMA ab, die den Deal im April noch blockiert hat. Die Zustimmung der US-Kartellbehörde FTC steht ebenfalls noch aus. Diese hatte letztes Jahr eine Klage gegen die Übernahme eingereicht. Eine erste Anhörung soll im August beginnen.

Als Begründung für ihre Entscheidung gibt die Kommission Zugeständnisse von Microsoft beim Thema Cloud-Gaming an. Beliebte Spiele von Activision-Blizzard sollen in den nächsten zehn Jahren automatisch für konkurrierende Cloud-Gaming-Dienste lizenziert werden. Verbraucher, die bereits erschienene oder zukünftige Titel des Publishers besitzen, sollen diese auf jedem Streaming-Dienst ihrer Wahl spielen können. Die Europäische Kommission schreibt, dass Microsoft keinen Grund hätte Call of Duty nicht weiter für Playstation-Konsolen zu veröffentlichen, es aber auch nicht signifikant dem Wettbewerb schaden würde, wenn diese Spiele nicht mehr auf Playstation-Konsolen erscheinen.

Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, äußert sich wie folgt:

Videospiele ziehen Milliarden von Nutzern in der ganzen Welt an. In einer so schnell wachsenden und dynamischen Branche ist es entscheidend, Wettbewerb und Innovation zu schützen. Unsere Entscheidung stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar, indem wir die beliebten Spiele von Activision dank des Cloud-Game-Streamings auf viel mehr Geräte und zu viel mehr Verbrauchern als bisher bringen. Die von Microsoft angebotenen Zusagen werden zum ersten Mal das Streaming solcher Spiele in allen Cloud-Game-Streaming-Diensten ermöglichen und so den Wettbewerb stärken und die Wachstumschancen verbessern.