UK-Kartellbehörde blockiert Microsofts Activision-Blizzard-Übernahme

Harsche Worte von Microsoft-Vize

Teaser Die britische CMA stellt sich gegen die Rekord-Übernahme – Knackpunkt ist dabei das Thema Cloud Gaming. Microsoft und Activision Blizzard wollen in Revision gehen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Rekord-Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft für 68,7 Milliarden US-Doller gerät ins Wanken: Zuvor hatte schon die US-Behörde FTC eine kartellrechtliche Klage eingereicht, eine erste Anhörung dazu soll im August diesen Jahres stattfinden. Nun gab die britische Kartellbehörde Competitions and Market Authority (CMA) bekannt, dass sie der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft nicht zustimmt.

Die CMA begründet die Ablehnung damit, dass Microsofts Vorteil am Markt mit Marken wie Call of Duty, Overwatch und World of Warcraft gefestigt werde. Insbesondere sieht die Behörde dadurch einen Ausbau der Vormachtsstellung von Microsoft im Cloud-Gaming-Markt, der nach dem Aus von Google Stadia weiter geschrumpft sei. So könne ohne die Zusammenführung der Unternehmen Activision in der Zukunft ja einen eigenen Cloud-Gaming-Service starten. Eine Vormacht Microsofts dagegen könne Innovationen in dem Marktsegment untergraben.

Activision Blizzard CEO Bobby Kotick, der wegen seinem Anteil an den grassierenden Missständen für die Mitarbeiter bei Activision Blizzard in der Kritik stand, veröffentlichte ein Statement, wonach das letzte Wort zu diesem Deal noch nicht gesprochen sei. Gemeinsam mit Microsoft werde man diese Entscheidung anfechten. Beide Firmen unterstreichen dabei, wie aus ihrer Sicht der Deal Großbritannien als Technik-Standort stärken würde. Microsofts Vice President Brad Smith findet aber auch sehr harsche Worte. Er spricht vom dunkelsten Tag, den Microsoft in vier Dekaden in Britannien erlebt hätte und wirft der CMA in einem Statement auf Twitter auch vor, die Entscheidung zeige "ein fehlerhaftes Verständnis von diesem Markt und für die Art, wie die relevante Cloud-Technologie eigentlich funktioniert." Auch spricht er auf andere Weise von Britannien als Firmenstandort, nämlich: Die Entscheidung zeige, dass die EU der bessere Platz für eine Firma sei. Die Europäische Kommission wird ihre Beurteilung der Übernahmepläne indes erst noch bekannt geben. Am 22. Mai 2023 soll es soweit sein.

Bloomberg ordnet die Ablehnung durch die CMA als potentiell fatal für den Deal ein. Seit dem Brexit verfolge die Behörde einen Kurs als stark auftretender globaler Regulator, heißt es weiter. Experte Aaron Glick sagte der Wirtschaftsnachrichten-Dienst dazu, es habe bisher im Grunde keinen Fall gegeben, bei dem eine Revision bei der CMA Erfolg hatte. Andere Analysten schreiben den Deal aber noch nicht ab.