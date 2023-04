My Time at Sandrock: Stardew Valley-Klon erscheint im Sommer 2023

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Eigentlich war My Time at Sandrock als DLC zu dem Vorgängerspiel My Time at Portia gedacht, wird aber jetzt aufgrund der Größe des Projekts als eigenständiges Spiel vermarktet. Derzeit befindet sich der Titel noch im Early Access, den es aber noch im Sommer dieses Jahres verlassen soll. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Erscheinen soll My Time at Sandrock vorerst für die Playstation 4 und 5.

In der Tradition von My Time at Portia schlüpft ihr wieder in die Rolle eines Baumeisters, der diesmal die heruntergekommene Wüstensiedlung Sandrock wieder flott machen soll. Dies geschieht über Story-Missionen, aber auch über Aufträge in der euer Avatar fleißig Geld verdienen kann. Darüber hinaus könnt ihr Beziehungen zu den Stadtbewohnern aufbauen oder einfach die Spielwelt erkunden, in der unter anderem Ruinen mit Schätzen und Monstern auf euch warten.

Von den Spielinhalten erinnert My Time at Sandrock ein wenig an die beliebte Lebenssimulation Stardew Valley. Damit ihr euch einen ersten Eindruck über das kommende Spiel verschaffen könnt, haben wir euch den Ankündigungstrailer gleich an diese News angehängt.