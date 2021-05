My Time at Portia: Version für iOS und Android angekündigt

PC Switch XOne PS4

Entwickler Porthea Games tut sich mit dem Publisher Pixmain zusammen, um die Lebens-Simulation My Time at Portia (im Check) auf Android- und iOS-Geräte zu bringen.

In My Time at Portia zieht ihr frisch in die Stadt Portia, weil ihr eine Werkstatt geerbt habt. Im Spiel stellt ihr von Kunden bestellte Gegenstände her, baut euer Haus samt Werkstatt aus, betreibt Landwirtschaft, kämpft in Dungeons und knüpft Bande mit den Stadtbewohnern.

Die Portierung soll dieselben Inhalte bieten, aber durch ein überarbeitetes Interface und Speichersystem für Mobilgeräte optimiert sein. Die Mobile-Fassung von My Time at Portia erscheint im Sommer 2021.