PC Switch XOne PS4

Wir entfliehen dem Alltagsstress und kümmern uns in Personalunion unter anderem als Schreiner, Landwirt und Schmied um die Bedürfnisse der Bewohner der namensgebenden Stadt in My Time at Portia.

My Time at Portia ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

My Time at Portia ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Mitten im saftigen Grün steht euer Zuhause in der idyllischen Welt von Portia.

Willkommen in Portia

Für Steine, Erze und alte Artefakte treibt ihr Stollen um Stollen in die Erde.

Eine Brücke zum Mitnehmen bitte

Ein guter Handwerker braucht natürlich ein paar Maschinen für sein Tagewerk.

Work-Life-Balance

Auf eurer Reise werdet ihr nicht nur friedfertigen Naturen begegnen.

Fazit

Lebens-Simulation (auch für PC, Switch und PS4)

Solospiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 16.4.2019 für 29,99 Euro

In einem Satz: Entspannter Genre-Mix für geduldige Crafting-Landwirte.

Ferien auf dem Lande – die Arbeit mit Kuh und Co. auf dem Bauernhof ist stets ein beliebter Aufhänger für die digitale Erholungsstunde nach Feierabend. Vonüberbishat das Genre der Lebens-Simulationen dabei vielfältige Ausprägungen gesehen. Mitverließ ein weiter Genre-Vertreter zu Beginn des Jahres offiziell die Early-Access-Phase am PC und erblüht nun auch auf der aktuellen Konsolengeration. Wir haben die Xbox-One-Version gespielt und berichten euch im Arcade-Check von den erholsamen Stunden.Vor den mittelalterlichen Toren erstrecken sich goldene Weizenfelder und saftige Grasweiden vor den luftigen Gebirgsketten am Horizont. In den verwinkelten Gassen herrscht geschäftiges Treiben und hoch über allen thront die Kirche auf dem Burgfried. Etwas abseits der urbanen Utopie befindet sich euer bescheidenes Heim. Noch pfeift der Wind hier und da durch die Bretter und stört die so wichtige Nachtruhe, aber eure fleißigen Hände werden das schon richten. Als ortsansässiger und vom Bürgermeister anerkannter Schreinermeister (weitere Berufe werden folgen) ist das schließlich euer täglich Brot. Neben der dringend notwendigen Renovierung des Eigenheims gilt es auch die eigenen Taschen mit Gold zu füllen.Am schwarzen Brett im Rathaus übernehmt ihr kleine Aufträge für die Gemeinschaft und besorgt zum Beispiel eine Lieferung Regenschirme, stattet die Schule mit neuen Bänken aus und stellt Schmuck in Form eines Talismans her. Die notwendigen Materialien für die Bauanleitungen sammelt ihr auf ausgedehnten Streifzügen durch die hiesige Flora und Fauna oder nach einer Schicht im Tagebau. Abgeschlossene Projekte lassen die Kasse klingeln und festigen zugleich die sozialen Kontakte. Wer fleißig Smalltalk hält, kleine Gefälligkeiten erweist und die richtigen Geschenke parat hält, kann die Familienplanung inklusive Hochzeitsglocken angehen – muss aber nicht.Als roten Faden gibt euch My Time at Portia öffentliche Großprojekte an die Hand, deren Erfüllung auch die Geschichte voran bringt. Gleich zu Beginn sollt ihr eine Brücke errichten, die nach Fertigstellung ein gänzlich neues Gebiet des freischaltet. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn schon jetzt müsst ihr einiges an Material und Werkzeugen zusammentragen, damit das Unterfangen gelingen kann.Für den Brückenkopf etwa benötigt ihr drei Kupferrohre, für die ihr zunächst eine Schleifmaschine errichtet, damit ihr die entsprechenden Barren aus dem brandneuen Steinofen weiterverarbeiten könnt. Das notwendige Kupfererz baut ihr in monotonen Klick-Orgien unter Tage ab. Eine ähnliche Crafting-Kette erwartet euch zudem für die Hartholzdielen. Damit der erste Spielerfolg noch ein wenig länger auf sich warten lässt, errichtet ihr den Kopf gleich zweimal, schließlich hat eine Brücke zwei Ufer. Und natürlich noch einen separat zu errichtenden Mittelteil. Wer will fleißiger Handwerker sein?Immerhin fallen die zahlreichen Nebenaufgaben dann leichter. Zum einen wächst euer Inventar an Rohstoffen und Werkzeugen unaufhaltsam und zum anderen sammelt ihr zügig Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und erwerbt neue Fähigkeiten. Unter der Crafting-Oberfläche steckt nämlich noch ein Rollenspielsystem.Am Ende des Tages verlaufen die Dinge auch in Portia nicht so friedlich, wie es zunächst scheint. Eigentlich verrichtet ihr euer Tagewerk in den wieder erblühen Ruinen der Zivilisationen. Mit dem technischen Fortschritt kamen die Waffen und mit diesen der Krieg. Einige politische Strömungen in Portia, allen voran die Kirche, stehen dem Erfindertum deshalb im Allgemeinen sehr kritisch gegenüber und wollen das Wissen um die Errungenschaften der Vergangenheit weiterhin begraben wissen.Wer vor lauter Aufträgen oder ob der mangelnden Tutorials des Spiels für seine zahlreichen Mechaniken eine Auszeit benötigt, wird sehr schnell fündig. Auf der Hand liegt natürlich die Verschönerung von Haus und Hof. Ein neues Sofa hier, eine größere Werkbank dort und schon steigt die Lebensqualität. Dafür müsst ihr jedoch wieder Rohstoffe sammeln oder zumindest Geld verdienen. Dann lieber die Ruhe beim Angeln genießen oder den gepflegten Gemüsegarten bestellen. Aber nur wenn die Kühe und Hühner verpflegt sind und anschließend noch Zeit für den Besuch beim Stadtfest bleibt. Eine Therapiesitzung zur Aggressionsbewältigung bei den örtlichen Monsterhorden wäre eine weitere Option. Der Trainingseffekt käme für den nächsten Obermotz ebenfalls gelegen.My Time at Portia ist ein kunterbunter Genre-Mix, dessen entschleunigte Art und Weise sich für eine entspannte Partie nach Feierabend anbietet. Ob ich einen Schrank für das Wohnzimmer baue, meine Geliebte auf Rosen bette, die Hühner versorge oder die Stadterneuerung voran treibe, bleibt gänzlich mir überlassen. Hier steckt viel Spiel im Spiel, aber mir dauert alles ein Stück weit zu lange. Da habe ich mühsam zig Tonnen Kupfererz in repetitiver Arbeit unter Tage gefördert, nur um schließlich auf die quälend langsame Fortschrittsanzeige des Steinofens zu starren. Das gleiche gilt für die Schleifmaschine, die Säge, die Öffnungszeiten des Baumarkts und die Ladezeiten beim Betreten und Verlassen eines Gebäudes. Und das Ganze für jede benötigte Komponente einer Bauanleitung wieder und wieder.