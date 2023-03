E3 2023 abgesagt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach etlichen Absagen großer Firmen, allein in den letzten Tagen waren es Ubisoft, Tencent und Sega, ist klar: Die E3 2023 wird nicht stattfinden. Begründet wird dies mit dem fehlenden Interesse an der Messe. Sie hätte vom 19. Juni bis 23. Juni stattfinden sollen und wäre die erste echte, also in Messehallen stattfindende Electronic Entertainment Expo seit 2019 gewesen.

In einem Schreiben an uns (wir hatten uns vorsorglich als Presse akkreditiert) von heute abend heißt es:

Danke, dass du dich um für die E3 2023 angemeldet hast. Wir schreiben dir, um dir mitzuteilen, dass die E3 2023 nicht wie geplant stattfindet. ESA und ReedPop wissen, dass du vielleicht Pläne rund um das Event gemacht hast – wir danken dir für die Unterstützung und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten."

Dann wird noch auf die Website der E3 verwiesen, falls es zukünftig Updates gebe.