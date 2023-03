E3 2023: Ubisoft nimmt nicht an Messe teil

Ubisoft macht Rückzieher bei der E3

Das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie soll in diesem Jahr die Electronic Entertainment Expo als physisches Event zurückkehren. Vom 13. Juni bis 16. Juni 2023 lädt die E3 nach Los Angeles (wobei die Hallen an den ersten beiden Tage nur für Fachbesucher öffnen sollen). Im Februar hatte Ubisoft noch bekannt gegeben, als Aussteller vor Ort zu sein. Nun liegt VideoGamesChronicle jedoch ein Statement vor, wonach sich die Pläne des französischen Gaming-Riesen geändert haben.

Ubisoft will nun stattdessen am 12. Juni eine Forward-Präsentation über das eigene Line-up ausstrahlen. Nintendo und Xbox haben indes bereits bekannt gegeben, nicht an der E3 2023 teilzunehmen. Die Liste der Teilnehmer will der neue Ausrichter ReedPop (unter anderem die Firma hinter Messen wie der Penny Arcade Expo) noch veröffentlichen.