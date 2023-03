PM: Sichert euch Meet Your Maker direkt am ersten Tag als monatliches Playstation  Plus-Spiel (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Meet Your Maker erscheint am 4. April auf die bestmögliche Art und Weise, nämlich ab dem ersten Tag direkt als Teil der monatlichen PlayStationPlus-Spiele für April 2023!

Es gibt wirklich kein besseres Gefühl, als endlich ein Spiel in die Hände der Spieler zu legen. Was diese Veröffentlichung für uns aber wirklich zu etwas ganz Besonderem macht, ist der Fokus von Meet Your Maker auf benutzergenerierte Inhalte.

Die Spieler erwartet ein teuflischer Spielplatz, auf dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Level voller Herausforderungen bauen können, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Wir waren vom Ausmaß der Kreativität und Geschicklichkeit unser Spieletester überwältigt und sind nun total gespannt darauf, was der Rest der Welt auf die Beine stellen wird.

Falls ihr ein paar Ideen sucht, wie ihr euch als ab 4. April Baumeister oder Räuber austoben könnt, haben wir hier für euch einige Profile zusammengestellt, die von Spielern inspiriert wurden.

Welches Spielerlebnis wollt ihr Räubern bieten? Diese Frage ist nicht nur ein unterhaltsamer Ausgangspunkt für Baumeister in Meet Your Maker, sondern ein Schlüsselelement des Spiels. Lasst eurer teuflischen Kreativität freien Lauf, erschafft ein unvergessliches Erlebnis und sichert euch Auszeichnungen von Räubern, mit denen ihr euren Außenposten immer weiter verbessern könnt.

Labyrinth-Baumeister

Jeder Außenposten in Meet Your Maker besteht aus einem Pfad, der vom Eingang zum Genmaterial führt– das heißt aber nicht, dass dieser Pfad leicht zu navigieren sein muss. Für Labyrinth-Baumeister ist das Layout des Außenpostens selbst eine weitere Waffe gegen andere Spieler. Verwinkelte Gänge, Vertikalität, unzählige Korridore mit verschiedenen Abzweigungen und mit Fallen gespickte Sackgassen sind allesamt hervorragende Möglichkeiten, Räuber zu verwirren.

Neben intelligent platzierten Fallen spielen auch Wachen eine wichtige Rolle im Arsenal eines Labyrinth-Baumeisters. Für ein optimalen Effekt könnt ihr die Patrouillenroute jeder Wache im Labyrinth individuell vorgeben. Legt anschließend noch einen drauf, indem ihr die Wachen mit Verstärkungen wie „Entfesselt“ ausstattet und ihnen die Möglichkeit gebt, ihre Patrouillenroute zu verlassen und Räuber zu verfolgen und auszuschalten.

Fallensteller

Eines der herrlichsten Gefühle in Meet Your Maker ist es, wenn Räuber denken, eure cleveren Fallen durchschaut zu haben, nur um plötzlich festzustellen, dass sie schnurstracks in Richtung der größten Gefahr gelaufen sind. Fallensteller lieben es, Fallen miteinander zu verknüpfen und strategisch zu denken, um den Räubern immer einen Schritt voraus zu sein.

Ihr könnt sämtliche Fallen mit Modifikationen ausstatten und dadurch vollständig steuern, wie (und wann) sie ausgelöst werden. Fallen können so modifiziert werden, dass sie bei ihrer Zerstörung explodieren, mehr als einmal ausgelöst werden oder unsichtbar bleiben, bis der Räuber sich das Genmaterial schnappen, wodurch auf dem Rückweg ein paar neue Überraschungen auf sie warten.

Visionäre

Außenposten sind von Natur aus tödliche Bauwerke, aber manche Baumeister setzen vor allem auf Ästhetik und Immersion– mit überwältigen Resultaten. Das Ziel der Visionäre ist es, ein tödliches Kunstwerk zu erschaffen. Sie verbringen die meiste Zeit damit, mit der perfekten Kombination aus Architektur, Requisiten, Verzierungen und Farbpaletten eine Atmosphäre zu erzeugen, die den Räubern den Atem raubt.

Das Grundspiel enthält neben den Hauptwerkzeugen auch das Deko-Paket „Burgbelagerung“, mit dem ihr finstere Kerker und mittelalterliche Festungen erschaffen könnt. Wir werden nach der Veröffentlichung kontinuierlich weitere thematische Deko-Pakete zum Spiel hinzufügen, die allesamt einzeln verwendet oder auf einzigartige Weise kombiniert werden können.

In Meet Your Maker stürzen sich Räuber in eine Reihe von einzigartigen Außenposten, die von Spielern auf der ganzen Welt entworfen wurden. Euer Ziel ist es, einen Weg hineinzufinden, euch das Genmaterial zu schnappen und lebend zu entkommen. Es gibt keinen einzigen richtigen Weg, als Räuber zu spielen. Welcher Spielstil am besten zu euch passt, hängt davon ab, was für eine Art Spieler ihr seid.

Planer

In diesem Spiel ist jeder Treffer tödlich. Ein methodischer Ansatz ist also oft die sicherste Vorgehensweise. Späht vorsichtig um jede Ecke, versucht, vor dem Betreten eines Raums so viel Informationen wie möglich zu sammeln, und greift gezielt an. Versetzt euch so gut es geht in den Baumeister und schaltet Schritt für Schritt die Abwehrsysteme des Außenpostens aus.

Speedrunner

Falls ihr auf Adrenalin, Überraschungen und einen hohen Unterhaltungswert steht, seid ihr wahrscheinlich Speedrunner. Anstatt euch sorgfältig vorzutasten, vertraut ihr auf eure Reflexe und euren Greifhaken, mit dem ihr euch von Raum zu Raum schwingen könnt. Baumeister können euer Handeln ja schlecht vorhersehen, wenn ihr nicht einmal wisst, was ihr als Nächstes macht!

Perfektionisten

Ihr wollt einen Außenposten nicht nur ausrauben, ihr wollt ihn in die Knie zwingen und seinem Baumeister dazu bringen, noch einmal von vorn zu beginnen. Perfektionisten sind nicht nur hinter Genmaterial her, sondern auch hinter allem anderen, was der Außenposten zu bieten hat. Sichert jeden Raum, zerstört sämtliche Fallen, tötet alle Wachen, um fette Beute zu machen, und findet das Prestige-Objekt, bevor ihr die Flucht antretet.

Vergesst eines nicht: Ob Baumeister oder Räuber, mit einem Freund macht das Spiel noch viel mehr Spaß. Baumeister können die Arbeit unter sich aufteilen und gemeinsam die ultimative Todesfalle erschaffen, Räuber können Seite an Seite mit einem Freund in den Kampf ziehen und wilde Action erleben, wenn ein hartnäckiger Außenposten einfach nicht fallen will.

Wir wollten mit Meet Your Maker etwas Neues und Außergewöhnliches erschaffen und sind überglücklich über all die Unterstützung, die wir dabei erhalten haben. Wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß bereitet wie uns, Außenposten im Ödland zu errichten.

Meet Your Maker ist ab 4. April erhältlich. PlayStationPlus-Mitglieder haben direkt am ersten Tag als Teil der monatlichen Spiele für April 2023 Zugriff auf das Spiel. Meet Your Maker ist für PS4 und PS5 erhältlich.