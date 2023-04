PS Plus: Neuheit Meet Your Maker als Gratis-Titel im April 2023

Neues Spiel von Devolver gratis

Die neuen Gratis-Spiele im April 2023 für Abonnenten der niedrigsten PS-Plus-Stufe Essential sind nun verfügbar. Dabei sticht ein Titel von Devolver Digital hervor, der direkt zum Erscheinungstag im Rahmen des Abos ohne Zusatzkosten zu haben ist: In Meet Your Maker baut ihr in einer postapokalyptischen Ödnis eine Festung voller Monster und Fallen, die andere Spieler einzunehmen versuchen. Ihr wiederum greift alleine oder mit Mitspielern die Kreationen anderer Spieler an. Außerdem könnt ihr im jüngsten Abenteuer von Sackboy herum hüpfen und in einem Märchenhaften Tierreich mit einer Ratte Frösche blutig niedermachen.

Hier sind die drei kostenlos verfügbaren Titel im Überblick: