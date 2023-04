PM: Meet Your Maker ist jetzt für PS4 und PS5 sowie über PlayStation Plus erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ob ihr euch Meet Your Maker für die PS4 oder die PS5 holt oder es gleich nach Launch über PlayStation Plus spielt, wir freuen uns in jedem Fall, es euch endlich so richtig präsentieren zu dürfen.

Heute geht es los– mit einem umfassenden Arsenal an Fallen, Wachen, Waffen, Hütern und mehr, das nur darauf wartet von euch, den Erbauern und Plünderern, ausgetestet zu werden. Benutzergenerierte Inhalte sind das Herzblut dieses Spiels, weshalb wir als Nächstes sicherstellen wollen, dass ihr mit einem steten Fluss an neuen Inhalten versorgt werden, damit euch nicht langweilig wird. Die Möglichkeiten sollen schließlich endlos sein und ihr sollt eurer Kreativität freien Lauf lassen und das Spiel an eure Vorstellungen anpassen können.

Die Zukunft von Meet Your Maker wird Großes bereithalten, aber heute wollen wir mit euch allen zunächst einmal einen Blick auf die nächsten 3 Monate werfen.

Wir hoffen, ihr werdet jede Menge Spaß beim Errichten unglaublicher Außenposten und beim Plündern der wahnsinnigen Labyrinthe anderer Erbauer haben. Zum Schluss wollen wir euch also noch ein paar kurze Tipps mit an die Hand geben, damit ihr alleine oder mit einem Freund sowohl als Erbauer als auch als Plünderer schnell erste Erfolge verzeichnen könnt.

Erbauer:

Eins nach dem anderen: Haltet euch an einen dreistufigen Ansatz und baut zuerst das Grundgerüst, bevor ihr Fallen und Wachen hinzufügt. Kosmetische Verschönerungen sollten erst ganz zum Schluss auf der Liste stehen.

Zweite Welle: Sollten es die Plünderer bis zum Genmaterial geschafft haben, müssen sie damit immer noch entkommen. Euer Labyrinth zu verlassen, sollte also mindestens genauso schwierig sein, wie es zu betreten.

Antizipieren: Versetzt euch beim Aufstellen eurer Fallen in die Gedankenwelt eines Plünderers. Wie könnt ihr sie an einen bestimmten Ort locken, sie in einen mörderischen Korridor treiben oder sie austricksen und gleichzeitig ihre Reaktionen zu eurem Vorteil nutzen?

Testen: Testet euren eigenen Außenposten als Plünderer. So findet ihr am schnellsten heraus, welche eurer Ideen funktionieren und welche nicht.

Plünderer:

Hardware: Rüstet euch mit nützlichen Verbrauchsgegenständen wie Geschwindigkeits-Boosts, einsetzbaren Schilden und sogar Respawn-Stationen aus.

Greifhaken: Euer bester Freund. Ihr solltet ihn in- und auswendig kennen. Er verleiht euch unglaubliche Mobilität für Angriff und Flucht.

Gefahrensignale: Wenn eine Falle ausgelöst wird, werdet ihr audiovisuell darüber informiert, bevor sie euch erwischt. Trainiert eure Reflexe.

Zweite Welle: Einige Fallen und Wachen werden erst aktiviert, wenn ihr euch das Genmaterial geschnappt habt. Seid auf eurem Weg nach draußen also weiterhin auf der Hut.

Unsere Mission lautet, die Stagnation zu bekämpfen. Deshalb sollen die neuen Inhalte in Meet Your Maker stets etwas Neues und Frisches und auch Unerwartetes bieten.

Außerdem sollen alle Spieler ganz einfach auf diese Inhalte zugreifen können, weshalb das Meiste, was nun folgt, entweder gratis veröffentlicht wird oder durch im Spiel verdiente Spielwährung freigeschaltet werden kann.

Dieses kostenlose Deko-Pack schickt euch ein paar Wochen nach Launch in die Hölle und steht allen Spielern sofort zur Verfügung. Deko-Packs in Meet Your Maker sind im Grunde genommen Baumaterialien mit bestimmten Motiven, die dem Spiel einen vollkommen neuen Look verleihen. Hölle verbindet organische Stoffe und Industriematerialien und erschafft daraus unheimliche, pulsierende und allgemein verstörende Außenposten, die sich winden und zusammenziehen und bei denen sich euch der Magen umdrehen wird.

In den ersten paar Monaten werden wir mehrere neue Mods und Erweiterungen für bestehende Fallen und Wachen veröffentlichen, die ihr mit Spielwährung kaufen könnt. Dreht sich bei den Deko-Packs alles um Style, geht es bei den Mods und Erweiterungen darum, die Plünderer möglichst effektiv ins Jenseits zu befördern. Erbauer können ihre Fallen und Wachen mit neuen Möglichkeiten ausstatten, um noch mehr Kontrolle über ihre Labyrinthe und Kombos zu erlangen. Und die Plünderer müssen sich plötzlich neuen Herausforderungen stellen und sich wieder neue Angriffspläne zurechtlegen.

Der erste große DLC für Meet Your Maker flattert Ende Juni zum Fenster rein und enthält eine komplett neue Umgebung sowie ein neues Deko-Pack, einen neuen Hüter, eine neue Falle, eine neue Waffe und sogar eine neue Kollektion kosmetischer Gegenstände.

Bei den Sektoren sind neue Umgebungen und neue Deko-Packs bei Veröffentlichung immer sofort für alle Spieler verfügbar. Die Umgebung umfasst eine ganz neue Region sowie thematisch zum Sektor passende Baublöcke, mit denen sich vollkommen andere Arten von Außenposten erschaffen lassen. Alle Gameplay-Elemente können durchs Spielen freigeschaltet werden.

„Ein Sektor bietet uns die Möglichkeit, einen neuen Schauplatz aufzusuchen, an dem unsere Hüter neue Waffen, Wachen und andere nützliche Dinge finden können. Jeder Sektor hat darüber hinaus auch seine eigene Geschichte, die mehr Einblicke in den Zustand der Welt vor dem Untergang gewährt“, erzählt uns Joe Dermo, Narrative Designer von Meet Your Maker.

„Es gibt viele Zufluchten in der zerstörten Spielwelt und wir wollen beleuchten, wie deren Bewohner wohl gelebt haben, wie sie sich an ihre Umgebung angepasst haben und wie sie durch ihre ethischen (oder unethischen) Entscheidungen auf einen anderen Pfad gekommen sind. Die Küste des Grauens führt uns raus aus der sandigen Wüste an einen ganz anderen Ort. Die Hintergrundgeschichte wird eines der Themen, das unsere Welt beherrscht, näher unter die Lupe nehmen: Was passiert, wenn die Wissenschaft bei ihren Experimenten alle ethischen Bedenken ignoriert?“

