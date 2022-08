Meet Your Maker: Dead-by-Daylight-Macher zeigen neues Spiel

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Seit vielen Jahren schart sich um das asymmetrische Multiplayer-Spiel Dead by Daylight eine treue Fangemeinde. Entwickler Behaviour Interactive kümmerte sich seit dem Release 2016 auch sorgfältig um den Titel, nun will man sich aber in neue Gefilde wagen. Mit Meet Your Maker hat das Studio nun sein neues Spiel vorgestellt, das sowohl bei Gameplay als auch bei Setting in eine komplett andere Richtung geht.

Grob zusammengefasst kann Meet Your Maker als eine Mischung aus Tower Defense, First-Person-Shooter und Crafting-Spiel bezeichnet werdet. Ihr errichtet große Türme, so genannte Outposts, und müsst sie vor Eindringlingen verteidigen – oder sie infiltrieren. Euer Ziel ist es, eine besondere Ressource zu erbeuten oder eben vor Diebstahl zu schützen.

Beim Aufbau eures Outposts stehen euch zahlreiche Werkzeuge, Fallen und sogar Kreaturen zur Verfügung, um die Angreifer abzuwehren. Stacheln, explosive Kugeln, fiese Mutanten, Fallgruben und vieles mehr helfen den Eindringlingen dabei, vor ihren Schöpfer zu treten. Wenn ihr hingegen einen anderen Spieler beklauen wollt, dann müsst ihr flotte Reflexe haben, um allen Gefahren zu entgehen. Je mehr Ressourcen ihr erbeutet, umso mehr Möglichkeiten habt ihr beim Outpost-Bau. Im Schutzraum könnt ihr bequem an neuen Todesfallen tüfteln.

Beim Szenario hat Behaviour eine postapokalyptische Welt erdacht, die in ihrer dreckigen Optik an manchen Stellen an das Warhammer 40.000-Universum erinnert. Joe Dermo, Lead Narrative Designer von Meet Your Maker, beschreibt die Hintergrundgeschichte wie folgt:

Die Menschheit steht auf der Kippe zur Auslöschung, seit eine genetische Krankheit vor hunderten Jahren um den Erdball schwappte. Verzweifelte Nationen führen Kriege über Ressourcen, Rebellionen starten und Gesellschaften brechen zusammen. Aber natürlich hat sich die Menschheit insgesamt nicht einfach ergeben. Es gab eine Zeit, in der verschiedene Genies über die Welt verteilt Schutzräume vorgeschlagen hatten – fortschrittliche Forschungslabore auf der ganzen Welt, die unabhängig voneinander und kooperativ an Maßnahmen zur Rettung der Welt arbeiten könnten. Eine solcher Initiativen war das Chimärenprojekt, in dem Hybrid-Menschen geschaffen werden sollten, indem das destillierte unbeschädigte genetische Material von denjenigen gefiltert würde, die gegen die Krankheit immun schienen.

Doch wie es immer läuft, ist beim Projekt etwas massiv schief gegangen.

Erscheinen soll Meet Your Maker 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.