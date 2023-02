Drop: Hacking-Roguelite beim Steam Next Fest spielbar

PC

Auf dem Steam Next Fest könnt ihr ab heute erstmals eine spielbare Demo des Hacking-Roguelites Drop von Etherfield Studio spielen.

Als Hacker in Drop müsst ihr eine Vielzahl von Puzzeln lösen, wenn ihr euch in Netzwerke hackt und auch schnell genug agieren. In der Kampagne spielt ihr einen vielversprechenden aber mittellosen Hacker, der sich beweisen möchte. Als ihr der Hackergruppe The Swarm beitretet ändert sich alles. Ihr findet euch in einem Machtkampf zwischen The Swarm, anderen Fraktionen und Megacorporations wieder, der das Schicksal der Netzwerke der Welt entscheiden könnte. Dazu gibt es prozedural generierte Nebenaufgaben.

Je riskanter die Missionen sind, desto größer ist auch die Belohnung. Gesteuert wird mit der Tastatur oder dem Gamepad.

Die Key-Feature im Überblick:

Süchtigmachendes, nervenaufreibendes Gameplay das eurem Verstand und eurer Geschwindigkeit alles abverlangen wird

Sich entwickelnde Story in einer halsabschneiderischen Cyberpunk-Welt

Prozedural generierte Nebenaufgaben

Einfache Steuerung mit Tastatur oder Gamepad

Einzigartiger audiovisueller Stil

Der Release von Drop ist für Ende März geplant. Den aktuellen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.