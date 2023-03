Hackersimulation Drop - System Breach erschienen

PC

Gestern ist Drop - System Down erschienen. Die Hackersimulation wird vom Indie-Entwickler Etherfield Games selbst treffenderweise als Action-Strategie-Hacking-Simulator mit Puzzle- und Roguelike-Elementen eingeordnet. Die Ereignisse des Spiels finden in einer dystopischen Zukunft statt und entsprechend wartet Drop - System Down auch mit einer Cyberpunk-Story auf. Der Publisher ist Microprose. Eine Bewertung des Spiels, das auch auf dem Steam Deck hervorragend läuft, könnt ihr euch in unserem Spiele-Check abholen. Der Preis auf Steam liegt bei 9,75 Euro. Den Soundtrack könnt ihr für 4,99 Euro erwerben. Das Paket kostet 14 Euro.