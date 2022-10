Riven: Entwickler kündigt Remake des Ego-Adventures an

andere

Cyan hat zum 25jährigen Jubiläum des Myst-Nachfolgers Riven - The Sequel to Myst ein offizielles Remake angekündigt.

Bekanntgegeben haben die Entwickler das Remake in Form einer FAQ im Newsbereich ihrer Homepage. Daraus könnt ihr entnehmen, dass ihr im Remake die Welt von Riven in einer frei begehbaren 3D-Welt erkunden könnt – im Gegensatz zum Original, durch das ihr euch nur von Bild-zu-Bild klicken und in 90-Grad Winkeln drehen konntet. Zudem betonen die Entwickler, dass ihre Ankündigung nichts mit dem Fan-Remake The Starry Expanse zu tun hat.

Mehr Informationen sowie wann und auf welchen Plattformen das Remake von Riven erscheinen soll, wollen die Entwickler erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.