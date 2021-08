Myst-Remake ab 26. August 2021 auch auf PC, Mac und Xbox erhältlich

PC XOne Xbox X

Bisher war das im Dezember 2020 erschienene Myst-Remake von Cyan exklusiv für das VR-Headset Oculus Quest verfügbar. Wie der Entwickler nun angekündigt hat, wird sich das am 26. August 2021 ändern. Die Neuauflage von Myst wird dann auf PC bei GOG (GG-Partnerlink), bei Steam, im Epic Game Store und im Microsoft Store erhältlich sein – auch Versionen für Mac sowie Xbox One und Xbox Series S|X wird es geben. Nicht zuletzt wird das Remake des Ego-Adventure-Klassikers zu diesem Zeitpunkt auch im Katalog vom Xbox Game Pass verfügbar – sowohl für Xbox als auch auf PC.

Keine der neuen Portierungen benötigt ein VR-Headset zum spielen, am PC könnt ihr das Adventure aber auch in Virtual Reality erleben. Das Remake setzt auf die Unreal Engine und unterstützt Ray-Tracing. Die Neuauflage bietet zudem neue Komfortfeatures wie Ingame-Fotoaufnahmen, um Rätselhinweise festzuhalten. Erfahrenen Myst-Veteranen können auf einen einen optionalen Modus zurückgreifen, in dem ein Teil der Codes und Hinweise im Spiel zufällig verändert wird, sodass ihr euch nicht auf eure Erinnerung an Rätsel-Lösungen verlassen könnt.