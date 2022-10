Generation Zero: Dark-Skies-Update bringt neue Inhalte für den Shooter

PC XOne PS4

Der Open-World-Egoshooter Generation Zero hat am 25. Oktober mit dem Dark-Skies-Update neue Inhalte spendiert bekommen. Zu den Highlights des Updates gehören ein neuer Gegner und eine neue Forstbewegungsoption durch Östertörn – einen bewegten Eindruck von beiden Neuerungen verschafft euch der Trailer am Ende dieser News.

Mit dem Firebird beschäftigt euch erstmals ein fliegendes, bewaffnetes Feindobjekt. Neben automatischen Kanonen ist der Firebird außerdem mit Bomben und anderen Waffen ausgerüstet. Eine neue Möglichkeit der schnellen Fortbewegung durch die fiktive Region Östertörn ermöglicht euch das Moped. Um es zu nutzen benötigt ihr natürlich Treibstoff, außerdem bedarf das Moped regelmäßiger Wartung und Reparaturen. Reicht euch das Basis-Gefährt des Dark-Skies-Updates nicht aus, könnte das Motorbikes-Pack eine lohnende Investition für euch sein: Für derzeit 6.99 Euro fügt er dem Spiel drei weitere Motorräder hinzu.

Daneben gibt es noch weitere Änderungen, wie beispielweise ein New-Game+-Modus, sowie verschiedene Bugfixes, die ihr alle in den Patch-Notes bei Steam nachlesen könnt. Bis zum Jahresende planen die Entwickler zudem die Veröffentlichung eines weiteren kostenpflichtigen DLCs, der Generation Zero neue Waffen-Skins hinzufügt, sowie einen weiteren Patch für das Hauptspiel. Dieser soll das Crafting und die allgemeine Performance verbessern sowie neue Waffen, Mission und Sammelgegenstände beinhalten.

Generation Zero ist im Rahmen der Halloween-Steam-Scream-Aktion zu einem reduzierten Preis von 5.74 Euro erhältlich. Außerdem läuft derzeit und noch bis Mittwoch, 2. November, ein Halloween-Event.