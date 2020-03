Generation Zero: Neues Update bringt unter anderem Crafting

PC XOne PS4

Der Survival-Shooter Generation Zero wurde mit einem neuen Update bedacht, das zahlreiche frische Features mit sich bringt. So bringt der Patch, der im Zuge des einjährigen Jubiläums des Titels veröffentlicht wurde, Crafting mit sich. Zunächst ist die Funktionalität noch ziemlich eingeschränkt, ihr könnt lediglich die Ausrüstung in eurem Besitz mit zusätzlichen Boni versehen, wie Zusatzschaden. In der Zukunft soll aber mehr Bastelbares dazukommen.

Außerdem wurde das Inventar überarbeitet, so dass ihr jetzt bessere Übersicht über eure Ausrüstung habt. Auch die Spielwelt wird weiter aufgefrischt, so dass ihr nun beispielsweise mehr benannte Orte finden werdet. Dadurch soll die Umgebung lebendiger werden und einen glaubhafteren Eindruck vermitteln. Und damit auch alle Spielertypen ihren Spaß mit Generation Zero haben können gibt es nun drei Schwierigkeitsgrade.

Der Patch ist ab sofort für die PC-Version verfügbar, Konsolenspieler müssen sich noch etwas gedulden. Spätestens am morgigen 26. März 2020 soll es aber auch auf Xbox One und PS4 soweit sein.