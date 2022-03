The Stanley Parable: Remaster mit neuen Inhalten kommt April 2022

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das ursprünglich als Half-Life-Mod gestartete Ego-Adventure The Stanley Parable wurde bekannt für seine besondere Dynamik, in der ihr als Hauptfigur Stanley entweder den Anweisungen eines Erzählers folgt, um eine geradlinige Geschichte zu erleben oder (und darum ging es eigentlich) euch dem Erzähler widersetzt, der einige Takte zu Stanleys mangelnder Kooperation zu sagen hat. Die Story spielt ausgiebig mit der Meta-Ebene, Erkundung und Versuche, die Regeln des Spiels zu brechen, werden mit diversen Geheimnissen und Enden belohnt.

Der Berliner Entwickler Crows Crows Crows hat nun mit einem neuen Trailer angekündigt, dass am 27. April 2022 die erweiterte Neufassung The Stanley Parable - Ultra Deluxe erscheinen wird, an der das Team mit Stanley-Parable-Schöpfer Davey Wreden arbeitet. The Stanley Parable - Ultra Deluxe sollte laut den Entwicklern ursprünglich schlicht ein Remaster werden, das den Titel auch auf die Konsolen bringt, doch während der Entwicklung erkannte das Team interessante Möglichkeiten, was sich mit der Version anstellen lässt. Laut Wreden wurde das Skript für die neuen Ultra-Deluxe-Inhalte länger als das Skript des Originals. So hat sich auch der ursprünglich 2019 angedachte Release mehrfach verschoben.

The Stanley Parable - Ultra Deluxe erscheint für Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.