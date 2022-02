Silver Falls - White Inside Its Umbra: Entwicklervideo zum WiiU-Exklusivtitel

WiiU

Totgesagte leben länger sagt man. Das scheint auch auf Nintendos WiiU zuzutreffen. Denn obwohl die Konsole längst nicht mehr vom Hersteller mit neuen Spielen bedacht wird, halten Indie-Studios weiter die Fahne hoch.

Während aber, wenn überhaupt, meist nur Ports von Titeln, die es auch auf anderen Systemen gibt, ihren Weg zur WiiU finden, haben die Entwickler von Sungrand Studios noch einen reinen Exklusivtitel in der Pipeline, der möglicherweise bereits in wenigen Wochen die Bibliothek der WiiU erweitern könnte. Mit Silver Falls - White Inside Its Umbra erwartet euch ein Horrorspiel mit Action- und Survivalelementen in 3D-Perspektive. Es reiht sich in die gleichnamige Serie des Studios ein, die bereits auf Switch, 3DS und Gameboy Einzug hielt. Sie spielt in einem kleinen Bergdorf in den Silver Falls, das seit Jahren von UFO-Aktivitäten heimgesucht wird. Auf der WiiU werdet ihr eine große Open World erkunden können und zudem auf Charaktere aus vorherigen Serienteilen treffen.

Im direkt unter dieser News eingebundenen Video stellen die Entwickler näher vor, wie das Gameplay vonstatten geht. Die Spielfigur benutzt ein Techpad, das auf das WiiU-Gamepad ausgelagert ist. Dort könnt ihr diverse Apps aufrufen, die das Leben leichter machen. Kurios: Wem der Horror zu sehr an die Nerven geht, der kann zwischendurch ein Pony streicheln. Neben dem Gamepad wird auch die Wii-Remote zwingend benötigt. Sie fungiert unter anderem als Taschenlampe. Das könnte für manche WiiU-Besitzer problematisch sein, denn die Fernbedienung von Nintendos erster Bewegungskonsole gehörte standardmäßig nicht zum Lieferumfang der WiiU und musste samt Sensorleiste separat erworben werden, sofern nicht auch noch eine Wii vorhanden ist. Zudem werden Nunchuk und Balance Board optional als Eingabemedium unterstützt. Letzteres benötigt ihr aber nur für den zusätzlich zur Story-Kampagne inkludierten Battle Mode.

Laut Angaben der Entwickler haben sie in den vergangenen Wochen mit Hochdruck an der Fertigstellung gearbeitet. Dabei ergab sich zusätzlicher Zeitdruck, da ihren Aussagen zufolge Nintendo in Kürze keine neuen Spiele für die WiiU mehr zertifizieren möchte. Daher müssen sie sich sputen und planen, die finale Version noch in diesem Monat einzureichen. Wie lange es dann bis zur Veröffentlichung im eShop dauert, eine Disk-Version ist nicht geplant, hängt davon ab, wie lange der Zertifizierungsprozess dauert.

Ein Preis ist noch nicht bekannt. Einen Release für andere Plattformen schließen sie aus, da das Spiel so nur auf der WiiU möglich wäre.