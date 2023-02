Silver Falls: Letzter WiiU-Exklusivtitel erhältlich... aber nicht bei uns

WiiU

Nach der Ankündigung Nintendos, den eShop für die WiiU zu schließen, verkündete das australische Ein-Mann-Studio Sungrand, dass sie noch Exklusivtitel für die Vorgängerkonsole der Switch in der Pilpeline haben. Herausstechend dabei ist insbesondere das 3D-Horroradventure Silver Falls - White Inside Its Umbra, das im gleichnamigen Silver Falls-Universum spielt, eine ausführliche Storykampagne bieten soll und zudem ausgiebig von den Eingabemöglichkeiten Gebrauch macht, die so nur auf der WiiU möglich sind. Ferner gibt es jeweils einen Koop- und einen Lightgung RPG Modus und es werden neben dem WiU-Gamepad auch die Fernbedienung der Wii und das Balanceboard unterstützt.

Das Spiel wurde nun wie ebenfalls Silver Falls - Undertakers am 16. Februar für die WiiU im eShop zum Kauf bereitgestellt. Damit enden aber die guten Nachrichten, denn getreu dem Motto:" Das wäre Ihr Preis gewesen..." schauen WiiU-Eigner hierzulande in die Röhre. Beide Titel wurden nämlich nur im eShop für Nordamerika veröffentlicht und wie Sungrand in Person von Inhaber Jerell Dulay bereits klarmachte, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Über die genauen Gründe schweigt er sich aus, aber wer die regelmäßigen Entwicklerupdates auf Youtube und Twitter verfolgte, bekommt den Eindruck, dass insbesondere Nintendo of North America sehr hilfreich beim Releaseprozess war, insbesondere was die Formalitäten anging, aber naturgemäß nur für den dortigen Markt. Dagegen wäre in Europa keine Zertifizierung möglich gewesen.

Einfach einen US-Account auf einer europäischen WiiU anzulegen, um auf den dortigen eShop zuzugreifen, funktioniert wegen Nintendos Regionalsperre bei der WiiU aber auch nicht. Wenn ihr interessiert seid bleibt euch auf legalem Weg nur der Erwerb einer NTSC-WiiU. Außerdem tickt die Uhr, denn nach dem 27. März 2023 sind generell keine Käufe im eShop mehr möglich.