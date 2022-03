Silver Falls - White Inside It's Umbra ist "Gold" // Weitere Titel für WiiU & 3DS

WiiU

Kurz vor Schließung des eShops für WiiU und 3DS scheint es gut auszusehen für den geplanten WiiU-Exklusivtitel Silver Falls - White Inside It's Umbra. Wie Jerell Dulay vom australischen Entwickler Sungrand Studios in einem Zwischenstand mitteilt wurde das Spiel mittlerweile zur Zertifizierung bei Nintendo eingereicht.

Damit nicht genug arbeitet Dulay in einer Art persönlichem Game-Jam an der Umsetzung weiterer Spiele für die alten Nintendokonsolen und plant insgesamt sechs weitere Titel bis Toresschluss im eShop auf den Weg zu bringen. Zu seinen Beweggründen meint er:

Wir haben 7 neue Titel angekündigt, die exklusiv für Nintendo WiiU und Nintendo 3DS erscheinen werden. Warum? Als Reaktion auf Nintendos kürzliche Ankündigung des Endes der eShop-Verkäufe für WiiU und 3DS und aufgrund der erheblichen Nachfrage der Fans bringen wir 7 letzte Spiele auf diese Konsolen. Die meisten dieser Titel waren Spiele, die wir bereits für WiiU und 3DS in der Entwicklung hatten, aber entweder die Hauptentwicklung auf die Switch verschoben oder ganz eingestellt haben. Nach einigen Diskussionen mit Nintendo haben wir organisiert, diese Titel zurück auf WiiU und 3DS zu bringen, um diese Konsolen und den eShop zu feiern.

So wird das bisher bereits auf 3DS erhältliche 2D Actionadventure Silverfalls - Undertaker in einer grafisch aufpolierten Version für WiiU portiert. Dazu gibt es einen neuen Modus in dem bis zu 4 Spieler gegen einen weiteren antreten, der ihnen auf dem Gamepad gefährliche Gegner via Touchscreen entgegenwirft.

Weitere geplante Titel sind:

Silver Falls – Gaiden (Wii U)

(Wii U) Silver Falls – Guardians And Metal Exterminators (3DS)

(3DS) Silver Falls – Ghoul Busters (3DS)

(3DS) Silver Falls – Vicarious Brothers (3DS)

(3DS) Silver Falls – Gaiden Deathly Delusion Destroyers (3DS)

Die Spiele sollen insgesamt sehr unterschiedlich sein, was Stil und Gameplay angeht, so dass hoffentlich für jeden etwas dabei sei. Dulay veröffentlicht regelmäßig Updates auf seinem Youtube- und Twitter-Account zum Stand der Dinge und den aufgetretenen Problemen, wie etwa einem korrupten Game-Build in der Entwickler-Engine Unity, die volle zwei Tage zusätzliche Renderzeit kostete. Zudem bedankt er sich insbesondere auch bei Nintendo, die ihn sehr bei den ganzen Formalitäten rund um den Zertifizierungsprozess unterstützen würden.