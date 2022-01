Tomb Raider: Fan-Portierung des ersten Teils auf dem Game Boy Advance

andere

Lara Croft ist heutzutage nicht aus der Spielelandschaft wegzudenken. Die toughe Archäologin blickt auch auf eine lange Geschichte zurück, ihren ersten Auftritt hatte sie 1996 in Tomb Raider auf Sega Saturn, Playstation und MS-DOS. Die aus heutiger Sicht, vorsichtig ausgedrückt, veraltete 3D-Grafik konnte damals regelrecht begeistern. Falls ihr diese Faszination nacherleben wollt, es euch aber an der entsprechenden Hardware fehlt, könnte eine Portierung des Entwickler-Kollektivs OpenLara Abhilfe für euch schaffen.

Allerdings ist dafür ebenfalls antike Hardware erforderlich, oder ihr greift auf andere Möglichkeiten zurück. Denn das Team hat Tomb Raider auf den Game Boy Advance portiert. Ja genau, auf den Handheld von Nintendo, der 2001 erschienen ist. In einem Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, seht ihr die Alpha-Version der Umsetzung in Aktion auf der Original-Hardware. In der Beschreibung des YouTube-Videos findet ihr außerdem einen Download-Link, falls ihr selbst Hand anlegen wollt.