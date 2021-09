PM: NBA 2K22 Trophäen Guide (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr wollt an der großen NBA 2K22 Trophy Challenge teilnehmen und mit zusätzlichen Trophäen eure Gewinnchance steigern? Super! Schließlich erhöht jede erspielte NBA 2K22 Trophäe auf PlayStation 4 eure Möglichkeit auf einen der fantastischen Preise. Wenn ihr noch mehr zur NBA 2K22 Trophy Challenge wissen wollt, dann schaut hier vorbei und startet eure Trophäenjagd noch heute:

Damit ihr schnellstmöglich weitere Trophäen erspielen könnt, haben wir heute ein paar Tipps und Tricks für euch. Wenn ihr ausnahmslos alle Trophäen in NBA 2K22 erspielen wollt, können wir euch zudem den ausführlichen Trophäenguide von Trophies.com empfehlen!

Was gibt es zum Abendessen

Für diese Bronze Trophäe steht eine harte Sporteinheit an: Schließt im Trainingszentrum eine Trainingseinheit bis zum Ende ab, um sie zu erhalten. Das ist ganz einfach und bereitet euch auf die nächsten Trophäen gut vor.

Somewhere Over The …

Na, habt ihr das Einhorn schon gesehen? Um diese Trophäe zu erhalten, müsst ihr das Einhorn fangen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um das Fabelwesen selbst, sondern um einen entsprechenden Ball den ihr in MyTeam erhaltet.

Superstar

Eine Gesangskarriere müsst ihr für diese Bronze Trophäe nicht starten, aber dafür ein Schnelles Spiel im Superstar-Schwierigkeitsmodus absolvieren und vor allem gewinnen.

Aye, aye, Käpt’n!

Noch eine Trophäe (Bronze), die ihr euch ganz schnell schnappen könnt: Trefft euch mit Kapitän Jeffery Pinero und haltet einen kurzen Plausch, schon wandert die Trophäe in eure Sammlung.

Folge mir auf …

Social Media ist nicht mehr wegzudenken! So auch im Meine KARRIERE Modus, in dem ihr mindestens 2,5 Millionen Fans erreichen müsst, um diese Silber Trophäe einzustecken.

Auf Sieg spielen

Ihr habt genug geübt und könnt bei den Großen mitspielen? Dann begebt euch in Meine LIGA und erreicht dort die Playoffs oder sogar noch mehr.

Das ist leicht

Diese Silber Trophäe macht ihrem Namen alle Ehre, denn ihr erhaltet sie schon beinahe automatisch. Spielt und gewinnt dazu einfach 10 Matches in JETZT ONLINE SPIELEN.

Geologe

Ihr liebt Edelsteine? Prima! Für diese Silber Trophäe müsst ihr von jeder Edelsteinart jeweils eine Karte in Mein TEAM besitzen und schon gehört sie euch.

Keine Ausreden

Getreu dem Namen der Trophäe müsst ihr hier einiges an Zeit investieren. Doch von Nichts kommt nichts! Maximiert für diese silberne Auszeichnung alle Meine PUNKTE in Meine KARRIERE.

Mein CHAMPION

Wie es der Name schon sagt, müsst ihr für diese Gold Trophäe ein Gewinner sein. Im Klartext bedeutet das: Gewinnt die Meisterschaft in Meine LIGA und schon seid ihr um eine Gold Trophäe reicher.