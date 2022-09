PM: NBA 2K23: Werdet zur Basketball-Legende (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab heute, dem 09. November 2022, ist es endlich wieder so weit: Mit NBA 2K23 erscheint der neueste Teil der preisgekrönten Basketball-Simulationsreihe. Folgt dem Ruf von Phoenix Suns Shooting Guard und dreifachem NBA All-Star Devin Booker, dem Cover-Athleten der Standard sowie Digital Deluxe Edition, startet eine beispiellose Karriere, erstellt euch euer persönliches Dream Team und tretet gegen auf dem Court gegen Basketball-Ikonen aus aller Welt an. Wenn ihr schon einmal wissen möchtet, was euch in den kommenden Seasons an exklusiven Herausforderungen erwartet, dann schaut euch unbedingt unsere Vorschau an.

Ihr könnt euch in Mein TEAM auf eine ganze Reihe spannender Neuerungen gefasst machen und zum Beispiel in der brandneuen Spielart Triple Threat Online: Co-Op zum allerersten Mal in Mein TEAM gemeinsam mit anderen Spielern in kooperativen 3v3-Online-Spielen antreten. Und das im Party-Modus, als Koop oder im Kompetitivspiel, ganz wie ihr möchtet. Ihr habt gerade nicht genügend Spieler für ein 3v3 zur Verfügung? Kein Problem, die KI füllt alle leeren Plätze mit passenden Teamkameraden auf. Ebenfalls neu ist die Einzelspieler-Variante von Clutch Time, bei der ihr mit eurem besten Fünferteam gegen die KI antretet.

Spannend auch die Starter-Karten: Ihr habt die Wahl zwischen den All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler und Joel Embiid als Krönung eurer Sammlung. Mit der Starter-Karten-Auswahl könnt ihr auch in einem Triple-Threat-Spiel antreten, um sich final zu entscheiden. Nach 10 Spielen in einem beliebigen Mein Team-Modus erhaltet ihr eine Amethyst Fred Jones-Karte mit einer Gesamtwertung von 90. Das bringt euer Team ein ganzes Stück nach oben.

Das ist aber noch lange nicht alles: Freut euch auch auf Unlimited: Die brandneuen Prestige-Stufen ermöglichen allen, die die oberste Stufe erreicht haben, noch einmal von vorn zu beginnen und noch mehr Belohnungen freizuschalten. Mit jedem Sieg und jeder Niederlage verdient ihr dabei Punkte für den Stufenaufstieg, Siege öffnen zusätzlich auch Tresore. Außerdem sind die Bestenlisten zurück und zeigen die Statistiken von Spielern der Mein TEAM-Community.

Die Entwickler des erfolgreichen NBA 2K-Franchise hören ganz genau auf ihre Community und erfüllen mit dem kompletten Verzicht auf Verträge einen der meist geäußerten Wünsche. Geblieben ist natürlich das MyTEAM Unlimited Tournament, bei dem auch in diesem Jahr wieder $250.000 winken. Teilnehmen kann, wer vor dem ersten GameDay am 15. Oktober die Smaragd-Stufe im neuen Unlimited erreicht.

Auch das Gameplay sorgt mit zahlreichen Verbesserungen bei Offense, Defense, Plaketten, Takeovers und KI für noch intensivere Wettkämpfe auf dem Court. Zum Beispiel die Einführung von Wurfeigenschaften, bei dem jeder Signature-Sprungwurf eigene Wurfwerte hat, die über die Effektivität bestimmen. Es stehen euch fünf neue Wurfanzeigen zur Auswahl, 15 weitere können in den kommenden Seasons freigeschaltet werden;

Ein extrem spannendes Feature ist das Konzept der Adrenalinschübe, um Overdribbling zu verhindern. Diese Schübe werden jedes Mal verbraucht, wenn ein Hard-Go oder ein explosiver Sprintstart ausgeführt werden. Habt ihr eure Schübe verbraucht, werdet ihr während des restlichen Ballbesitzes deutliche Einbußen bemerken, also überlegt euch gut, wann ihr diese einsetzt.

Auch beim defensiven Gameplay gibt es wichtige Updates am Ball und beim Blocken von Würfen sowie bei Steals und Ball-Strips. Blocks werden zum Beispiel realistischer und dadurch das Ergebnis einer Aktion auch besser vorhersagbarer, wobei die entsprechenden Spieler beim Timing ihrer Blockversuche passende Stopps hinlegen.

Die primären und sekundären Takeovers kennt ihr schon aus den Vorgängern und wurden unverändert übernommen, das Team-Takeover allerdings komplett neu designt. Team-Takeover funktioniert nun als kooperatives System, bei dem das gesamte Team sich eine Anzeige teilt und so noch besser zusammenarbeiten kann.

Spielt ihr auf PS5, profitiert ihr von dem neuen, abgestuften Plaketten-System mit 16 Plaketten pro Attribut-Kategorie. Es gibt acht in Stufe 1 und jeweils vier in den Stufen 2 und 3 und ihr müsst eine bestimmte Anzahl an Plaketten aus den niedrigeren Stufen ausrüsten, bevor ihr die Plaketten der höchsten Stufe einsetzen könnt.

Das finden wir großartig: Dank einer weitreichenden Kooperation von NBA2K und dem Deutschen Basketball Bund (DBB) sind die offiziellen Trikots und Shorts für Heim- und Auswärtsspiele des deutschen Basketball-Teams in NBA 2K23 enthalten. Ihr könnt die markanten roten und weißen Outfits der deutschen Nationalmannschaft für Mein SPIELER in The City oder auf dem G.O.A.T Boat kaufen und tragen. Das werden wir auf jeden Fall auch gleich machen.

Ihr habt die Wahl aus unterschiedlichen Editionen, die euch zusätzlich wertvolle Boni bescheren.

Standard Edition PS5

Vorbestellungsbonus enthält:

Standard Edition PS4

Vorbestellungsbonus enthält:

Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

Michael Jordan Edition PS4 & PS5

Championship Edition PS4 & PS5