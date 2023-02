PM: NBA 2K23: Die Jagd nach dem Legendenstatus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Fokus von Season 4 der preisgekrönten Basketball-Simulation NBA 2K23 steht Zach LaVine. Der Guard der Chicago Bulls ist nicht nur ein Slam-Dunk-Champion, sondern ein echter All-Star mit einem kometenhaften Aufstieg in der Liga. Mit den brandneuen Inhalten in Meine KARRIERE, MyTeam und The W Online könnt ihr auf den Spuren des Basketball-Giganten wandeln und euch auf die Jagd nach dem Legendenstatus machen.

Was euch in Saison 4 alles erwartet, möchten wir euch jetzt präsentieren. Außerdem gibt es einen spektakulären Bericht vom NBA-Spiel der Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons in Paris, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Tipp: Spieltestversion von NBA 2K23

Als PlayStation Plus Premium-Mitglied könnt ihr mit der Spieltestversion von NBA 2K23 die erfolgreiche Basketball-Simulation zwei Stunden lang ohne Einschränkungen ausprobieren.

In Saison 4 geht ihr auf die Jagd nach eurem Legendenstatus und sackt jede Menge Belohnungen ein. Dabei habt ihr viele Möglichkeiten, euch durch The City und auf dem abwechslungsreichen G.O.A.T. Boat zu bewegen. Ist euch ein flottes Kart noch zu langsam, dann erwartet euch auf Level 40, der höchsten Stufe der Belohnungsleiter, ein ganz besonders futuristisches Fortbewegungsmittel: eine fernsteuerbare Drohne mit Warp-Funktion.

Fliegt durch die Gegend und versetzt euch blitzschnell an den Ort, an dem ihr sein wollt. Das ist aber noch lange nicht alles: Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sci-Fi-Rüstung, einem Pilotenhelm, Banner oder Animationen? Also bringt eure Karriere weiter ordentlich in Schwung und schnappt euch die Belohnungen.

Als Level-40-Belohnung für die Saison 4 erwartet euch in MyTEAM Galaxie-Opal Zach LaVine. Um den überragenden und beim Ballbesitz dominierenden All-Star zu bekommen, müsst ihr Agendas abschließen und in jedem Spielmodus von MyTEAM XP verdienen.

Gleich zum Start sichert ihr euch die Level-1-Belohnung DeMar DeRozan einfach über das Saisonmenü. Weitere Highlights: Eine neue Signature-Herausforderung von Zach LaVine und eine Hall-of-Fame-Plakette oder Schuh-Boosts im MT Shoe Lab. Für die Plakette muss man allerdings erst einmal ein Spiel gegen Zach und seine All-Time-Bulls mit Derrick Rose, Joakim Noah, Scottie Pippen und NBA 2K23 Cover Athlete Michael Jordan gewinnen. Keine leichte Aufgabe.

Logo-Karten, 2KBreakthrough-Skins oder üppige Bekleidungs-Pakete: NBA 2K23 präsentiert auch weiterhin die größten Stars des Spiels mit einer Palette von 60 WNBA-Spielerinnen-Trikots für The City und das G.O.A.T Boat. Ihr möchtet einen Vorgeschmack auf eure Belohnungen? Bitte sehr:

Aces-Heldin-Shorts

Boosts für Team-Widerstandsfähigkeit

Schwarzes 2K League Pro-Shirt

Boosts für Team-Verlängerung

A’ja Wilson-Trikot, Heldin-Edition

Kahleah Copper-Trikot

Storm-Logokarte

Lynx-Logokarte

Boosts für Helfende Hände

Zeitlose Sounds, elektrischer Soul und fast vergessene Klangperlen: Soulection steigt mit mehr als 10 neuen Songs von Künstlern und Künstlerinnen ihres Labels ein, die ihr Exklusiv-Debüt im Spiel geben. Dazu kommt zur Feier ihres 12-jährigen Jubiläums noch mehr Bekleidung von Soulection Supply. Hier schon mal die Trackliste:

Sango & ESTA. – Mountain Dew

Monte Booker – Steel Drum

J. Robb – WITHDRAW

Phabo – Step 2 Me

Jared Jackson – No More

Mack Keane & ESTA. – I’m On

Jayla Darden – Idea 43

JBird – The Shattuck Effect (B.99 Suite Pt. II)

Hagan – Shockwave

Jared Jackson – Could’ve Been

Mit einem Debüt in Saison 4 präsentiert 2K23 mit 10 Toes von Dayne Carter einen neuen Track, der zum allerersten Mal zu hören ist.

Niko und Moderator “Dré” Voigt nehmen euch in dieser spannenden Reportage mit nach Paris. In der französischen Hauptstadt trafen die Chicago Bulls mit Zach LaVine auf die Detroit Pistons. Alles rund um die spektakuläre Begegnung erfahrt ihr im folgenden Video.

NBA 2K23 für PS5™

NBA 2K23 Digital Deluxe Edition

NBA 2K23 Michael Jordan Edition

Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Editionen, die euch zusätzlich wertvolle Boni bieten. Neben der Standard Edition PS4 sowie PS5 gibt es die Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 und die umfangreiche Michael Jordan Edition.