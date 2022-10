PM: NBA 2K23 Saison 2: Wie im Wilden Westen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

demneuesten Teil der preisgekrönten Basketball-Simulationsreihe. Diesmal dreht sich alles rund um den Phoenix Suns Shooting Guard Devin Booker mit seinen unschlagbaren Sprungwürfen und genialen Dribbling-Skills, neuen Inhalten für Meine KARRIERE, Mein Team und The W sowie spuktastische Halloween-Events. Was ihr alles an Aktivitäten auf und abseits des Courts erwarten könnt, das möchten wir euch jetzt genauer vorstellen.

Ob in der Stadt und auf dem G.O.A.T. Boat, in Saison 2 liefert ihr euch wieder mit Spielern und Spielerinnen aus aller Welt heiße Duelle auf den Courts, die diesmal, wie auch das komplette Design der Umgebungen, im Stil des Wilden Westens gestaltet wurden. Einfach die perfekte Kulisse für spannende Shootouts! Sammelt Erfahrungspunkte und tauscht diese gegen starke Belohnungen ein. Wir wäre es mit neuen Jumpshot-Metern und -Abwürfen oder ein Jabbawockeez-Outfit, wenn ihr Stufe 40 erreicht?

beispielsweise ein gruseliges Skelett-Outfit.

In dieser Saison ist Mein TEAM wieder vollgepackt mit Belohnungen, Ereignissen und Momenten. Sammelt ihr in den sechs Wochen fleißig EP und schafft es auf Stufe 40, dann wartet eine ganz besondere Belohnung auf euch: Eine Pinker-Diamant-Karte von NBA 2K23-Coverstar Devin Booker. Auf eurem Weg an die Spitze könnt ihr euch unter anderem noch auf Stufenbelohnungen wie Tre Jones (Smaragd), Bogdan Bogdanovic (Saphir), Mychal Thompson (Rubin) und eine nicht versteigerbare Version der Amethyst-Karte von Zion Williamson aus dem Intensity-Release aus Saison 1 freuen.

die über den Exchange gegen seltene Karten eures Teams eingetauscht werden können, um euer Trophäenregal zu bestücken. Habt ihr 15 Trophäenregal-Sammlungen für die Eastern oder Western Conference vervollständigt, dann winkt eine Dunkle-Materie-Karte von Julius Erving oder Tim Duncan mit einer Gesamtbewertung von 99. Damit lehrt ihr auf dem Court euren Gegnern auch nach Halloween garantiert das Fürchten.

Die WNBA-Saison ist vorbei und die Las Vegas Aces haben die Finals 2022 gewonnen. Dazu passend könnt ihr jetzt mit den WNBA-Trikots von Point Guard Chelsea Gray und Power Forward A’ja Wilson des Sieger-Teams in der Stadt und an Bord des G.O.A.T. Boat für Aufsehen sorgen. Mit dabei sind auch die Trikots von Minnesota Lynx-Franchise-Spielerinnen Sylvia Fowles und Ariel Powers sowie der Connecticut Sun-Stars Jonquel Jones und Alyssa Thomas.

Mit NBA 2K23 wurde neue Herausforderungen eingeführt, in denen ihr mit der Community über einen Zeitraum von sechs Wochen gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. In Saison 2 erwarten euch brandneue Herausforderungen und gleich vier Stufen, in denen ihr fantastische Belohnungen und reichlich EP abstauben könnt. Unter anderem sind Boosts für Team-Widerstandsfähigkeit, Beschleuniger, Verlängerung und Helfende Hände oder ein exklusives Heldin-Edition-Trikot von Nneka Ogwumike dabei.

Der erfolgreiche Rapper, Musikproduzent und Basketballspieler Jermaine Lamarr Cole, besser bekannt als J.Cole, präsentiert seine erste Playlist mit 20 ausgesuchten Titeln. Und J.Coles eigene Marke Dreamville kommt ebenfalls groß raus, wenn ihr Dreamville-Artikel wie Kapuzenpullis, T-Shirts und Hosen sowohl bei SWAGs als auch in Pop-up-Stores in der Stadt und auf dem G.O.A.T. Boat bekommen könnt.

