PM: NBA 2K22: Frischer Start in die neue Saison (Sony Playstation Blog)

Der Startschuss für die authentische Basketballsimulation NBA 2K22 ist gefallen: Seit dem 10. September 2021 könnt ihr euch wieder als Top-Spieler auf dem virtuellen Court beweisen, die spannende Story in Meine KARRIERE hautnah miterleben oder in MyTEAM euer ganz persönliches Dreamteam zusammenstellen. Was euch unter anderem an neuen Features, Herausforderungen und Verbesserungen erwartet, möchten wir euch vorstellen.

Schreibt eure eigene Erfolgsgeschichte: In der riesigen, immersiven, Open-World der Stadt trifft sich die gesamte Basketball-Community, geht gemeinsamen Aktivitäten nach und tretet auf dem Freiplatz gegen die besten Mein SPIELER zu heißen Matches an. In diesem Jahr erwartet PS5-Spieler eine ganze Reihe fantastischer Innovationen mit neuen Aktivitäten, Missionen und Belohnungen. Die perfekte Möglichkeit, eure Karriere als Spieler weiter auszubauen oder auch mal einen ganz anderen Weg einzuschlagen.

Ihr möchtet gerne als Mode-Ikone oder Rapper euren Lebenslauf abseits des Courts bereichern? Kein Problem, mit dem Highschool-Star MP, das ist euer Mein SPIELER in diesem Jahr, stehen euch alle Karrieretüren offen. Klar, euer vornehmliches Ziel ist es, mit MP in die NBA zu kommen und euer Team zur Meisterschaft zu führen, wie ihr das anstellt, das bleibt euch überlassen. Also durchstreift mit eurem Manager und bestem Freund Ricky Bennent die pulsierende Stadt und erobert die Musik- und Modebranche.

Euren eigenen Brand aufzubauen, um die besten Sponsorenverträge zu ergattern, ist genauso wichtig, wie regelmäßig euer Spiel zu verbessern. Vergesst auch nicht, regelmäßig die zahlreichen Quests von Freunden anzunehmen. Die Courts, auf denen ihr diese Aufgaben ausführt, erreicht ihr übrigens extrem stylisch von eurem neuen Penthouse aus über eine Seilrutsche.

Das ist aber noch lange nicht alles: Neue Gebäude zur Spielersuche oder der angesagte Club 2K, in dem ihr mal entspannt Musik hören könnt, bereichern die riesige Stadt um weitere Aktivitäten. Apropos riesig: Damit ihr auch pünktlich zum nächsten Interview oder Besprechung kommt, schnappt ihr euch ein Bike, Go-Kart, Inline-Skates oder ein Skateboard und rast durch die Straßen. Jede Woche gibt es eine Nebenquest, in der es eine Rennstrecke durch die Stadt zu absolvieren gilt. Dem Gewinner aus der teilnehmenden Community winkt dabei ein unglaublicher Preis: Eine Million VC!

Auch das Viertel kehrt für PS4-Spieler zurück und nimmt euch diesmal mit an Bord des luxuriösen Kreuzfahrtschiffs Cancha des Mar. Auf jeder der fünf Ebenen, von der Lobby bis zum Oberdeck, findet ihr spannende Basketball-Aktivitäten, an denen ihr teilnehmen könnt. Zusätzlich macht ihr immer wieder Landurlaub an exotischen Schauplätzen und spielt in einzigartigen Events um reichlich Belohnungen.

Der beliebte Spielmodus MyTEAM wird in diesem Jahr mit vielen neuen Features bestens versorgt. Dazu gehört beispielsweise MyTEAM: Draft, ein brandneuer Multiplayermodus, in dem ihr ein komplettes Lineup an Spielerkarten draftet. Zu Beginn wählt ihr aus sieben Packs eure 13 Spieler und den Coach. Klasse: Neben den Positionspacks findet ihr auch ein immer aktualisiertes Empfohlenes Pack, in dem sich die neuesten und besten Releases in MyTEAM befinden.

Bei jedem Draft bekommt ihr garantiert ein Ligapack und mindestens einen einzelnen Pick bei einem draft-exklusiven Aufstieg. Verdient euch bei jedem Sieg mit eurem Lineup Aufstieg-Picks. Neben vielen Belohnungen wartet als Hauptpreis in der Saison 1: Call to Ball übrigens Pinker-Diamant-Glenn Robinson auf euch, der eine echte Bereicherung für das Flügelspiel ist.

Ebenfalls brandneu ist die Spielvariante Triple Threat Online: The 100, bei dem ihr zu Beginn 100 Punkte bekommt. Nach jedem Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, werden die Gegenpunkte vom Anfangsbestand abgezogen. Erreicht euer Zähler Null, beginnt ihr wieder auf der untersten Belohnungsstufe. Freut euch zudem auf viele neue Events, weitere Spieler- und Teamanpassungen sowie die Möglichkeit mit einer In-Game-Verifizierung ein Logo neben dem Benutzernamen in MyTeam anzeigen zu lassen.

Seit der erfolgreichen Einführung von The W im vergangenen Jahr, könnt ihr auch mit den besten Spielerinnen der WNBA antreten. Der Fokus auf die Profiliga für Frauen wird jetzt mit noch mehr Realismus und frischen Features deutlich verstärkt. Da wäre zum Beispiel das neue Fortschrittssystem, bei dem ihr Plaketten sammelt und beim Match oder Training ausrüstet. So verbessert ihr das Spiel der Athletinnen, erstellt euren perfekten Build und könnt zur WNBA-Legende werden.

Wer braucht schon freie Tage? Mit drei neuen Aktivitäten könnt ihr auch an spielfreien Tagen die Fähigkeiten eurer Spielerinnen verbessern und bei Trainingsspielen, Teamtraining sowie Kontaktworkouts antreten. Dabei lassen sich zum ersten Mal lassen ehemalige und aktuelle WNBA-Stars zu Workouts herausfordern. So nutzt ihr beim Training mit echten Legenden wirklich effektiv eure freien Tage und entwickelt zielgerichtet die Skills eurer Spielerinnen.

Mit The W Online habt ihr nun auf PS5 neue Möglichkeiten euch mit der 2K-Community zu verbinden. Schließt euch bereits vor der Spielersuche zusammen und lauft gemeinsam im Court auf. Als Belohnung für Spiele in diesem Modus erwarten euch Saison-EP, mit denen ihr nicht nur im Rang aufsteigt, sondern auch wertvolle Preise einstreichen könnt. Zum Beispiel einen historischen Kontakt von den Houston Comets oder den New York Liberty, um euer Netzwerk zu erweitern.

Standard Edition PS4 PS5 mit Luka Dončić-Cover

Vorbesteller-Boni

NBA 2K22 für PS5™

Jetzt vorbestellen €74,99

Cross-Gen Digital Bundle PS4 und PS5 mit Zugriff auf die Standard Edition

Vorbesteller-Boni:

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle für PS4™ & PS5™

Jetzt vorbestellen €84,99

NBA 75th Anniversary Edition – exklusives Cover mit den Stars Kareem Abdul Jabbar, Kevin Durant und Dirk Nowitzki

Vorbesteller-Boni:

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition für PS4™ & PS5™

Jetzt vorbestellen €99,99

DualSense Wireless-Controller + NBA 2K22 Schnellstart-Bundle

Enthält einen Gutschein* für 3 Mein TEAM-Packs und 2.500 Mein TEAM-Punkte ohne zusätzliche Kosten, damit ihr in NBA 2K22 das Team deiner Träume erstellen könnt.

Und dank dem zusätzlichen Controller könnt ihr einen zweiten Spieler für lokale Multiplayer-Spiele mit aufs Feld holen.

*Nutzt den mitgelieferten Gutschein, um 3 Mein TEAM-Packs und 2.500 Mein TEAM-Punkte aus dem PlayStation™Store herunterzuladen. NBA 2K22 nicht im Bundle enthalten. NBA 2K22 auf PlayStation®4/PlayStation®5 für Zugriff benötigt. Gutschein läuft am 30.12.2023 ab. Alter: ab 7. Vollständige Nutzungsbedingungen: playstation.com/legal