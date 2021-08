The Simpsons - Hit & Run: Fan erstellt Remake-Demo in Unreal Engine 5

PC andere

Der Entwickler und Youtuber reubs hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er erklärt, wie er innerhalb von einer Woche eine lauffähige Demo-Version des Open-World-Klassikers The Simpsons - Hit & Run aus dem Jahr 2003 in der Unreal Engine 5 erstellen konnte. In den verschiedenen Schritten erläutert er unter anderem, wie er versucht, die ursprünglichen Kartendaten zu extrahieren, um diese wieder in sein Projekt zu importieren oder wie er die matschigen Texturen mit bestimmten Hilfsmitteln aufzuhübschen versucht.

Am Ende kam dabei eine, besonders für die kurze Entwicklungszeit, beeindruckende Demoversion heraus. Aus Bedenken bezüglich des Urheberrechts steht diese derzeit zwar nicht mehr als Download zur Verfügung, ihr könnt euch aber trotzdem mit dem Video am Ende dieser News einen Eindruck vom Gameplay in diesem Remake verschaffen. Der damalige Lead Designer Joe McGinn hat von dem Projekt ebenfalls Wind bekommen und äußerte sich unter dem Video folgendermaßen:

Erstaunliche Leistung! Man bekommt einen guten Eindruck davon, wie ein modernes Remaster aussehen könnte. Beeindruckende Arbeit!

In The Simpsons - Hit & Run steuert ihr in typischer GTA-Manier einige der Protagonisten aus der TV-Serie durch ihre fiktive Heimatstadt Springfield. Entwickelt wurde das Spiel von Radical Entertainment, deren letztes Spiel Prototype 2 (im Test, Note: 8.0) war und die 2012 von Activison auf ein kleines Kernteam geschrumpft wurden, das seitdem keine Spiele mehr produziert.