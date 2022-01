Steamed Hams: Fan setzt berühmte Simpsons-Szene als Mini-Adventure um

PC 360 PS3 andere

Am 28. Januar veröffentlichte der Entwickler NeoDement im AGS-Forum seine Adaption der berühmten Gedämpfte-Huscheln-Szene (im Original Steamed Hams) aus der Episode "22 Kurzfilme über Springfield" der TV-Serie Die Simpsons als Mini-Adventure. Dazu verwendete er unter anderem Grafiken aus The Simpsons - Arcade Game und der NES-Version von Maniac Mansion sowie die Original Sprachschnipsel aus der Fernsehfolge.

In der Szene geht es um ein misslungenes Mittagessen, das Schuldirektor Seymour Skinner für seinen Vorgesetzen Oberschulrat Chalmers veranstaltet und das durch immer wahnwitzigere Ausreden von Skinner in einem absolut absurden Fiasko endet. Der Ausdruck "Steamed Hams" beziehungsweise "Gedämpften Huscheln" ist seitdem zu einem beliebten Internet-Meme und Synonym für Hamburger geworden. Ihr könnt euch die englische Version des Ausschnitts hier und die deutsche Version hier bei Youtube ansehen.

Im Spiel gibt es zwar nicht viel zu tun, aber für ein paar Minuten kann es euch bestimmt unterhalten und für einige Lacher sorgen. Auch der ursprüngliche Autor der Szene, Bill Oakley, scheint davon ganz angetan zu sein. Zumindest wenn man seine Äußerung "OH MY GOD" bei Twitter im Zusammenhang mit dem Spiel so deuten möchte. Ihr könnt Steamed Hams kostenlos bei GameJolt herunterladen oder direkt in eurem Browser spielen. Alternativ dürft ihr euch auch das gesamte Mini-Point-and-Click-Adventure in Videoform am Ende dieser News ansehen.