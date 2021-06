PM: Going Medieval führt die Charts an – über 175.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche (Cosmocover)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Going Medieval führt die Charts an – über 175.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche

– Die mittelalterliche Kolonieaufbau- Survival-Simulation erobert die Strategieszene im Sturm –

LONDON – 9. Juni 2021 – Publisher The Irregular Corporation und das Entwicklungsstudio Foxy Voxel enthüllen mit Pauken und Fanfaren, dass ihre Kolonieaufbau- und Survival-Simulation Going Medieval die Lande im Sturm erobert und in der Startwoche über 175.000 Einheiten verkauft hat. Zudem sicherte sich das Spiel auf Steam die Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts in der Woche, die am 6. Juni endete.

Seht euch den Going Medieval Early Access Launch-Trailer an:

Für alle, die den Launch-Rabatt verpasst haben: Going Medieval ist als Teil des Epic Mega Sale im Epic Games Store nach wie vor um 10% rabattiert. Zudem kann man sich einen Gutschein im Wert von 10$/10£/10€ sichern und so beim Kauf des Strategiehits maximal sparen.

“Wir sind absolut überwältigt von der Reaktion auf Going Medieval “, sagte Nino Rajačić, Mitbegründer und Entwickler bei Foxy Voxel “Wir hatten das Gefühl, dass die Betas, die wir vor dem Launch abgehalten haben gut aufgenommen wurden, aber der Erfolg des Spiels hat unsere Erwartungen auf die bestmögliche Art übertroffen und wir könnten den Fans nicht dankbarer für ihre Unterstützung sein. Von hier an fokussieren wir uns darauf, das Spiel noch weiter zu verbessern.”

Vladimir Živković, Mitbegründer und Entwickler bei Foxy Voxel fügt hinzu: “Zu sehen, wie Going Medieval seine Reise auf diese Weise beginnt ist Zeugnis für all die harte Arbeit die bisher hineingesteckt wurde, sowohl hier bei Foxy Voxel, als auch bei unseren Freunden von The Irregular Corporation. Aber, wie alle unserer Roadmap entnehmen können, wird auf unserem Weg durch den Early Access bis zum finalen Release noch viel hinzukommen.”

Going Medieval schickt euch zurück in das Jahr 1346, als sich die bekannte Welt gerade von den Schrecken des schwarzen Todes zu erholen beginnt. Überlebende machen sich daran, Gegenden, die wieder von der Natur beansprucht wurden, neu zu besiedeln. Ihr müsst eure Dorfgemeinschaft anführen und sie in einer klassenlosen, grenzenlosen und gesetzlosen Post-Katastrophen-Zeit vor Banditen, Barbaren und religiösen Fanatikern schützen.

Plant und erbaut eure Siedlung mit Hilfe unterschiedlicher Materialien. Schützt euer Dorf vor den Elementen, Hunger, Feinden und sogar dem Wetter und verteidigt euer Dorf gegen rivalisierende Fraktionen, indem ihr uneinnehmbare, mehrstöckige Burgen errichtet oder Bogenschützen und Fallen strategisch sinnvoll platziert. Beobachtet eure Bewohnerinnen und Bewohner, die jeweils individuelle Geschichten und Absichten haben, um zu erfahren, wie ihr ihnen zu Diensten sein könnt – je glücklicher, desto produktiver.

Going Medieval überträgt euch die Kontrolle während einer der dunkelsten und gefährlichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte – meistert die Gefahren oder verendet, wie so viele zuvor. Mit nahezu unendlichen Wiederspiel-Optionen gleicht kein Durchgang dem Anderen.

Going Medieval ist im Early Access auf Steam , GOG.com und im Epic Games Store erhältlich. Haltet euch auf Twitter @going_medieval über das Neueste vom Neuesten auf dem laufenden, verbindet euch mit Foxy Voxel @FoxyVoxel und vergleicht eure Siedlungen mit The Irregular Corporation @IrregularCorp .