Going Medieval startet am 1. Juni in den Early Access

Wie Entwickler Foxy Voxel und Publisher The Irregular Corporation bekannt geben, wird die Aufbau-Survival-Simulation Going Medieval in Kürze in den Early Access starten. Ab dem 1. Juni 2021 könnt ihr eure eigene kleine Mittelalter-Siedlung aufbauen. Erhältlich sein wird die Vorabversion auf Steam, GOG.com und im Epic games Store.

Preislich liegt die Early-Access-Version von Going Medieval bei 22,99 Euro, zum Start gibt es einen Launch-Rabatt von 10 Prozent. Sofern euch gefällt, was das Spiel in eure Gehörgänge flüstert, könnt ihr außerdem den Soundtrack separat erwerben. Aktuell rechnen die Entwickler damit, dass sich ihr Spiel etwa ein Jahr im Early Access befinden wird. Doch bereits in der nicht-finalen Fassung soll euch Going Medieval einiges bieten: Bauen und Handwerk, Kampf- und Verteidigungsmechanik, Verhalten und Persönlichkeiten der Siedler, Ressourcenmanagement, Simulation von Flora und Fauna sowie Produktionssysteme.