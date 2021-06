PM: Überleben, Verwalten, Erbauen: Going Medieval ist im Early Access verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Überleben, Verwalten, Erbauen: Going Medieval ist im Early Access verfügbar

– Foxy Voxels Kolonie-Aufbau-Survival-Simulation startet mit Launch Trailer und Roadmap voll durch –

LONDON (1. Juni 2021) – Der Winter ist vorbei, die Sonne erwärmt die Gemüter und die Welt bereitet sich darauf vor eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit dieser schnell hingezimmerten Metapher wollen wir natürlich sagen, dass The Irregular Corporation und das Entwicklungsstudio Foxy Voxel voller freudiger Frühlingsgefühle bekannt geben, dass Going Medieval im Early Access auf Steam , GOG.com und im Epic Games Store verfügbar ist. Der Launch-Preis von 22,99€ ist auf Steam und GOG.com bis zum 8 Juni um 10% rabattiert, im Epic Games Store gilt dieser Rabatt bis zum Ende des Epic Mega Sales.

Schaut euch hier den festlichen Launch-Trailer an:

Nachdem das Spiel in unzähligen Beta-Testphasen auf Herz und Nieren untersucht und von leidenschaftlichem Fan-Feedback künstlerisch geformt wurde, bietet Going Medieval schon jetzt eine anziehende Mischung aus Aufbau-, Management- und Survival-Elementen. Foxy Voxel wird in den kommenden Wochen und Monaten jedoch noch vieles Mehr zu bieten haben und hat eine Roadmap der geplanten Verbesserungen und Features für die Early-Access-Phase veröffentlicht:

Going Medieval schickt euch zurück in das Jahr 1346, als sich die bekannte Welt gerade von den Schrecken des schwarzen Todes zu erholen beginnt. Überlebende machen sich daran, Gegenden, die wieder von der Natur beansprucht wurden, neu zu besiedeln. Ihr müsst eure Dorfgemeinschaft anführen und sie in einer klassenlosen, grenzenlosen und gesetzlosen Post-Katastrophen-Zeit vor Banditen, Barbaren und religiösen Fanatikern schützen.

Plant und erbaut eure Siedlung mit Hilfe unterschiedlicher Materialien. Schützt euer Dorf vor den Elementen, Hunger, Feinden und sogar dem Wetter und verteidigt euer Dorf gegen rivalisierende Fraktionen, indem ihr uneinnehmbare, mehrstöckige Burgen errichtet oder Bogenschützen und Fallen strategisch sinnvoll platziert. Beobachtet eure Bewohnerinnen und Bewohner, die jeweils individuelle Geschichten und Absichten haben, um zu erfahren, wie ihr ihnen zu Diensten sein könnt – je glücklicher, desto produktiver.

Going Medieval überträgt euch die Kontrolle während einer der dunkelsten und gefährlichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte – meistert die Gefahren oder verendet, wie so viele zuvor. Mit nahezu unendlichen Wiederspiel-Optionen gleicht kein Durchgang dem Anderen.

Going Medieval ist im Early Access auf Steam , GOG.com und im Epic Games Store erhältlich. Haltet euch auf Twitter @going_medieval über das Neueste vom Neuesten auf dem laufenden, verbindet euch mit Foxy Voxel @FoxyVoxel und vergleicht eure Siedlungen mit The Irregular Corporation @IrregularCorp .