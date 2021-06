PC

Die ersten Gebäude sind klein. Am wichtigsten ist, dass alle ein Dach über dem Kopf und ein eigenes Bett haben.

Der Aufbaupart

Euren Bewohnern weist ihr verschiedene Tätigkeiten zu. Dabei solltet ihr die individuellen Stärken beachten.

Forscherdrang und Tagesplanung

Das markanteste Ereignis bislang: Nehmt ihr die Schutzsuchenden auf und stellt euch einem Kampf? Oder entscheidet ihr euch dafür, die Tür geschlossen zu lassen, verzichtet aber auf eine weitere, helfende Hand?

Zufällige Ereignisse

Grafik und Sound

Dieser Kampf wird Verluste auf beiden Seiten nach sich ziehen, aber ich werde siegreich aus der Schlacht hervorgehen.

Fazit

Aufbauspiel für PC

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 22,99 Euro bei Steam und 20,69 Euro im Epic Games Store

In einem Satz: Mittelalterliche Aufbausimulation im Early-Access, die inhaltlich noch nicht überzeugen kann, die Freunde des Genres aber im Auge behalten sollten.

In dem Early-Access-Titelschreibt ihr die Geschichte einer kleinen Gemeinschaft neu. Ausgestattet mit ein paar Vorräten und Baumaterialien schlüpft ihr in die Rolle des steuernden Masterminds und errichtet eine Siedlung. Ich habe fünf Stunden in der mittelalterlichen Welt geplant, gebaut und gekämpft.Nach der zufälligen Generierung eurer drei Bewohner und der Wahl eures Startgebiets findet ihr euch in der unberührten Natur wieder, ordnet das Fällen nahe gelegener Bäume an und schon steht eure erste Behausung. Anschließend kümmert ihr euch um die Versorgungssituation, lasst Johannisbeeren und Pilze pflücken. In Going Medieval übernehmt ihr die Rolle des Regisseurs, oder besser Befehlshabers. Damit ihr euch nicht händisch um alles kümmern müsst, weist ihr euren Bewohnern Tätigkeiten zu und ordnet diese nach Priorität an – eine handwerklich ungeschickte Person sollte jedoch nicht für anspruchsvolle Bauvorhaben eingeplant werden, denn unzureichendes Talent erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass angeordnete Aktionen misslingen.Die ersten Bauvorhaben sind schnell umgesetzt und es ist nur natürlich, dass es euch nach mehr Fortschritt dürstet. Für neue Bauoptionen müsst ihr jedoch erst Wissen generieren. Dies gelingt, in dem ihr einen Bewohner zur Arbeit am Forschertisch abstellt. Habt ihr genug Forschungspunkte gesammelt, schaltet ihr die gewünschte Technologie in einem-ähnelnden Baum frei.Eure Bewohner besitzen einen individuellen Charakter: Sie haben positive und negative Eigenschaften, Interessen, Stärken und Schwächen. Ihren Tagesablauf könnt ihr in einem Stundenplan individuell festlegen und anordnen, wann Bewohner schlafen, arbeiten oder einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Ein wichtiges, historisch passendes, Element ist die Frömmigkeit. Nicht jeder Bewohner ist gleich religiös, allerdings müsst ihr für sie Gebetsstätten errichten. Mir scheint, dass das Zufriedenheitsmanagement derzeit noch keine große Rolle spielt, es könnte zukünftig aber einiges zu der Dynamik im Spielablauf beitragen.Die meiste Zeit schaut ihr euren Bewohnern bei der Arbeit zu, platziert neue Bauvorhaben oder greift steuernd ein, wenn ein Pop-up-Hinweis auf Mängel in eurer Planung hinweist. Dazu kommen seltene Ereignisse, wie zum Beispiel die Ankündigung einer Hitzewelle. Konkrete Auswirkungen auf den Spielablauf konnte ich hier jedoch nicht feststellen. Anders sieht es aus, wenn sich eine geflohene Person in euer Gebiet verirrt und euren Schutz erbittet. Wenn ihr dieser Person helft, vergrößert sich eure Bewohnerzahl. Allerdings gilt es einige Tage oder Stunden später den Überfall der ehemaligen Schirmherren abzuwehren. Im Kampf-Modus übernehmt ihr die direkte Kontrolle über eure Gruppe und verteidigt euch gegen die Eindringlinge. In den Auseinandersetzungen können sich eure Bewohner verletzen und sogar getötet werden.In meiner bisherigen Spielzeit hätte ich gerne mehr Ereignisse erlebt. Auch hätten kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel die Herstellung eines bestimmten Gutes, mein Spielerherz erfreut. Auch hier gehe ich davon aus, dass der Spielablauf in späteren Versionen variantenreicher wird.Optisch erwartet euch in Going Medieval eine ansprechende 3D-Landschaft aus der isometrischen Perspektive. Objekte, Lebewesen und Pflanzen sind einwandfrei zu erkennen – hohe, grafische Ansprüche werden jedoch nicht erfüllt. Bei der musikalischen Untermalung, die in einem mittelalterlichen Setting viel zur Atmosphäre beiträgt, ist noch Luft nach oben. Einzelne Stücke setzen unvermittelt ein, sie enden aber ebenso schnell wieder. Da eure Bewohner kein Wort verlieren, lauscht ihr ohne Musik nur noch den Geräuschen der Natur. Positiv ist, dass Going Medieval stabil läuft und ich auf keine offensichtlichen Bugs gestoßen bin.Selten war ich so froh, genügend Informationen für einen umfangreichen Check gesammelt zu haben, denn im derzeitigen Zustand packt mich Going Medieval nicht: Der Titel fühlt sich mühsam und ereignisarm an, der Alltagstrott ist zu dominant und die einzelnen Spielelemente scheinen noch nicht gut genug miteinander verzahnt. Ich habe dem Treiben meiner Dorfgemeinschaft immer distanzierter zugeschaut und überlegt, an welchen Automatik-Stellschrauben ich noch drehen könnte, um mich parallel mit spannenderen Dingen zu beschäftige. Den Vergleich mit Rimworld (zum Spiele-Check) erspare ich Going Medieval dann auch, denn das wäre aktuell wirklich unfair.Going Medieval kann eine spielerisch interessante, abwechslungsreiche und kompetente Aufbau- und Management-Simulation mit Mittelalter-Szenario werden. Und ein Blick auf die Early-Access-Roadmap bei Steam macht deutlich, dass noch viele Inhalte geplant sind und in zukünftigen Updates folgen sollen. Im derzeitigen Zustand empfehle ich den Titel nur geduldigen Naturen, die aus einem zwar kreativen, aber ereignisarmen Sandbox-Modus ihren Spielspaß ziehen können.