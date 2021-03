EU-Kommission genehmigt Microsofts Übernahme von ZeniMax

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft hatte bereits im letzten September angekündigt, dass man ZeniMax Media Inc., das unter anderem Bethesda Game Studios (Fallout 4), die Arkane Studios (Dishonored), id Software (Doom und Quake) sowie Machine Games (Wolfenstein - The New Order) umfasst, kaufen wolle. Auch wenn die Übernahme als weitestgehend sicher galt, mussten sie erst noch die entsprechenden Regulierungsbehörden absegnen. Wie aus einer Pressemitteilung der EU hervorgeht, ist der Kauf nun als rechtskräftig bestätigt worden.

Die Kommission ist zu dem Entschluss gekommen, dass die angedachte Übernahme keine Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem gemeinsamen Markt hervorrufe, aufgrund der begrenzten Markposition des Objekts im oberen Segment und der Präsenz starker Mitstreiter im unteren Segment der Videospiel-Distribution.

Microsoft hatte sich in der Vergangenheit bereits insofern geäußert, dass die Übernahme keine Auswirkungen auf der Veröffentlichungen von ZeniMax haben soll. Beispielsweise wird der Zeitschleifen-Shooter Deathloop neben dem PC exklusiv für die PS5 erscheinen.