PM: As Dusk Falls: Die Kraft von interaktivem Storytelling (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen des Xbox Games Showcase verrät Caroline Marchal, Gründerin und Creative Director von INTERIOR/NIGHT, wie Du Dich in interaktivem Storytelling selbst wiederfinden kannst. Außerdem erfährst Du in dem exklusiven Artikel mehr über die epische, generationenübergreifende Geschichte von As Dusk Falls.

Gut erzählte Geschichten navigieren uns durch eine chaotische Welt und enthüllen universelle Wahrheiten über das Leben. Noch einen Schritt weiter gehen interaktive Geschichten. Denn sie geben einen Einblick in uns selbst. Wenn wir Charaktere spielen, erleben wir ihre Gefühle und Probleme aus ihrer Perspektive. Doch die Entscheidungen, die wir für sie treffen, bleiben unsere eigenen. Wenn wir in die Rolle eines Charakters schlüpfen, verstehen wir ihn besser. Dabei lernen wir durch Empathie etwas über uns selbst und entwickeln uns weiter.

Das ist der Grund, warum ich INTERIOR/NIGHT gegründet habe. Ich möchte Geschichten erzählen, die auf dem realen Leben basieren. Geschichten, mit denen wir uns alle identifizieren. Ich möchte, dass unterschiedlichste Personen entdecken, wie aufregend und lohnend eine Reise durch die bunte Vielfalt der Charaktere ist. Egal, ob sie vorher Videospiele gespielt haben oder nicht.

As Dusk Falls ist das Debüt unseres Studios. Die Story handelt von zwei Familien, deren Wege sich 1999 in der Wüste Arizonas kreuzen. Die Geschichte ist nicht chronologisch, sie startet mittendrin. Schritt für Schritt weitet sie sich aus und umfasst einen Zeitraum von 30 Jahren aus unterschiedlichsten Perspektiven: Eine gewaltige Spirale, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer einzigen dramatischen Nacht erforscht.

Kannst Du Dich dem Einfluss einer dysfunktionalen, aber liebevollen Familie entziehen? Kannst Du mit einem neuen Job und einem Umzug ganz neu anfangen? Kannst Du Deine Vergangenheit bewältigen?

Das Spiel befasst sich mit Familiengeschichten, Resilienz und Verzicht. Mit As Dusk Falls erlebst Du diese alltäglichen Dilemmata hautnah. Du entscheidest über das Schicksal von Menschen auf der Suche nach ihrem Weg in einer Welt, in die sie nicht hingehören.

Für noch mehr Details zu As Dusk Falls folge INTERIOR / NIGHT und As Dusk Falls auf Twitter.

Das Spiel ist für das gesamte INTERIOR/NIGHT Team ein Herzensprojekt. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr über As Dusk Falls mit Dir zu teilen. Für aktuelle News rund um Xbox schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.