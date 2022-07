PM: Spiele jetzt As Dusk Falls Kapitel 1 und 2 – auch im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Spiele jetzt As Dusk Falls und erlebe ein kompromissloses Krimi-Drama – pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass. Packe Deine Koffer, es ist Zeit für einen Trip nach Two Rock County, wo alle Deine Entscheidungen – eine bestimmte Art und Weise – Konsequenzen haben.

As Dusk Falls ist eine interaktive Erzählung für alle Gamer*innen. Spiele als Einzelgänger*in oder gemeinsam mit Deinen Freund*innen im Team. Inspiriert von prestigeträchtigen Fernsehserien hat das Team von Interior/Night eine kompromisslose Geschichte über Familie, Durchhaltevermögen und Opferbereitschaft geschaffen. Du erfährst mehr über die Familien Walker und Holt und wie sich ihre Leben überschneiden. Im Verlauf der Handlung wirst Du immer wieder mit herausfordernden Situationen konfrontiert, in denen es nicht einfach ist, eine richtige Entscheidung zu treffen. Egal ob Geiselverhandlung oder Raubüberfall, in diesem Familienstreit gibt es jede Menge Konflikte zu lösen.

As Dusk Falls ist im Game Pass auf PC, Konsole und via Game Pass Ultimate auch via Xbox Cloud Gaming spielbar und kann via Stream, Windows und Xbox Series X|S erworben werden. Ultimate-Mitglieder können die Installation überspringen und das Spiel direkt über die Cloud auf Xbox-Konsolen, Windows-PCs, Smartphones und Tablets spielen. Auch unterwegs spielst Du As Dusk Falls direkt aus der Cloud, mit nativem Touch Control auf Deinem Mobilgerät – ganz ohne Controller.

In As Dusk Falls dreht sich alles um Wahlmöglichkeiten und die Entscheidungen, die Du triffst – auch der Multiplayer spiegelt diesen einzigartigen Aspekt wider. Über eine Lobby können bis zu acht Spieler*innen gleichzeitig die Geschichte gemeinsam erleben – dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich online oder bei Dir zuhause auf der Couch treffen. Überdies ist das Spiel plattformübergreifend. Das heißt, egal auf welchem Gerät Deine Freund*innen spielen, sie können sich Deinem Abenteuer anschließen. Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es jedem, für den Dialog oder die Aktion abzustimmen, die er*sie für die richtige Option halten. Doch Vorsicht: Da Entscheidungen im Multiplayer via Mehrheitsentscheid getroffen werden, wirst Du vermutlich nicht immer Deinen Willen bekommen.

In As Dusk Falls stehen drei Spielmodi zur Auswahl: Solo, Multiplayer und Broadcast. Der Einzelspieler*innen-Modus ist für alle gedacht, die volle Kontrolle über ihre eigene Geschichte haben wollen und das Spiel ohne Kompromisse spielen möchten. Im Mehrspieler*innen-Modus kannst Du eine Lobby erstellen und bis zu sieben andere Spieler*innen einladen – online, im Couch-Koop oder in einer Mischung aus beidem. Der Broadcast-Modus hingegen stellt eine Verbindung zu Deinem Twitch-Konto her. Du kannst das Spiel nicht nur streamen, Du kannst auch die Wahlentscheidungen an Deinen Chat weitergeben. So entscheidet Ihr gemeinsam in Echtzeit über den weiteren Verlauf des Spiels.

Das Entwicklerteam hat As Dusk Falls mit dem Ziel entwickelt, eine Geschichte zu schaffen, die jedermann genießen kann – unabhängig von der eigenen Ausstattung. Aus diesem Grund wurde die As Dusk Falls Companion App entwickelt: Eine kostenlose App, die auf iOS- und Android-Geräten verfügbar ist. Die Companion App funktioniert als Eingabegerät: Du steuerst Deine Aktionen im Spiel ganz einfach über Dein Smartphone. Du musst lediglich mit demselben Netzwerk verbunden sein, über das die Lobby eröffnet wurde.

Egal, wie Ihr As Dusk Falls spielen möchtet: Die getroffenen Entscheidungen regen zu Gesprächen an, offenbaren Erkenntnisse über Euch selbst und sorgen dafür, dass Ihr das Spiel immer wieder von neuem erleben könnt, um neue Nuancen der Handlung freizuschalten. As Dusk Falls ist ab sofort Teil des Game Pass und auf Xbox Series X|S, PC, Windows und Steam sowie dank Xbox Cloud Gaming auf Xbox One, Smartphones, Tablets und im Webbrowser spielbar.

Die neuesten Informationen zu As Dusk Falls findest Du unter @asduskfallsgame auf Twitter.