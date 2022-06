PM: As Dusk Falls erscheint am 19. Juli im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit 8 Jahren arbeitet Caroline Marchal, CEO und Creative Director des Interior/Night Studios, an As Dusk Falls. Ihr Ziel dabei: ein tiefgehendes interaktives Erlebnis für jedes Spieler*innenniveau zu schaffen – etwas, das man mit seinen Liebsten teilen kann. Inspiriert von prestigeträchtigen TV Shows, ist das Debut Game von Interior/Night eine kompromisslose Geschichte über Familie, Widerstandsfähigkeit und Opferbereitschaft – und erscheint am 19. Juli auf Xbox Series X|S, Windows PC, Steam und im Xbox Game Pass (Konsole und PC).

Zum Leben erweckt wird die filmische Story durch die Darbietung von Schauspieler*innen, die in einem wunderschönen künstlerischen Stil digital gerendert wurden. Durch dieses einzigartige Erlebnis spielt sich das Game wie das Bewegtbild eines Romans.

In As Dusk Falls hast du die Kontrolle über das Leben von Menschen, die so sind wie du und ich. Weit entfernt von perfekt. Du wirst dazu eingeladen, Dich in ihre realen Probleme und Wünsche einzufühlen. Alles fängt 1998 in einer kleinen Stadt in Arizona mit einem schief gelaufenen Raubüberfall an. Von da an haben die Entscheidungen, die du triffst, einen maßgeblichen Einfluss auf das Leben der Charaktere in dieser zwei Jahrzehnte umspannenden Geschichte, die in zwei Büchern erzählt wird.

Spiele die Story wieder und wieder, um die verschiedenen Ausgänge für die Charaktere herauszufinden und entdecke die versteckten Nuancen hinter jeder noch so kleinen Entscheidung. Werden deine Charaktere das Ganze unversehrt überstehen? Zu was für einer Art von Mensch werden sie sich entwickeln?

As Dusk Falls ist ab 19. Juli für Xbox Series X|S, Windows PC, Steam und Day One im Xbox Game Pass (Konsole und PC) verfügbar sowie auf unterstützten Mobiltelefonen, Tablets und PCs mit niedrigen Spezifikationen über Xbox Cloud Gaming erhältlich.

Die neuesten Informationen zu As Dusk Falls findest du wie gewohnt auf Xbox Wire DACH und auf dem Twitter Kanal @asduskfallsgame.