Sierra On-Line: Ken Williams kündigt Buch über Geschichte der Firma an

Die Games-Branche kommt langsam in das Alter, in dem einzelne Protagonisten ihr Schaffen Revue passieren lassen. Zuletzt kündigte Sid Meier seine Autobiografie Sid Meier's Memoir! an, die im September erscheinen soll. Auch Richard Garriott hat mit Explore/Create bereits ein Buch über seine Karriere und seine kostspieligen Hobbies vorgelegt. Nun scheint sich auch Ken Williams an dieser Fingerübung versuchen zu wollen: Auf der Facebook-Seite der Fan-Seite SierraChest verriet er, dass er seit einigen Monaten an einem Buch über die Geschichte seiner Firma Sierra On-Line arbeitet.

Da es seiner Aussage nach bereits viele Bücher auf dem Markt gibt, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Spieleschmiede beschäftigt haben, möchte er den Fokus auf die Strategien legen, die Sierra in seinen Augen einmalig gemacht haben. Auch das Ende der Firma soll ein Thema sein. Eine offizielle Ankündigung oder gar einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht, aber Ken ist nach eigenen Angaben bereits überraschend weit gekommen und hat 250 Seiten unter Dach und Fach.

Sierra On-Line wurde 1979 von Ken und Roberta Williams noch unter dem Namen On-Line Systems gegründet. Berühmtheit erlangten vor allem die Adventures der Firma aus den Quest-Reihen wie zum Beispiel King's Quest oder Space Quest. Mit Mystery House erschuf Roberta Williams 1980 das erste Adventure mit grafischen Elementen. Ab 1990 vergrößerte sich Sierra durch den Zukauf anderer Firmen wie Dynamics oder Coctel Vision, 1991 startete Williams einen Online-Dienst namens The Sierra Network. Nach einem Verkauf der Firma an CUC International zog sich Ken Williams aus der Firma zurück.