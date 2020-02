Ruiner: Top-Down-Cyberpunk-Shooter erscheint für die Switch

Switch

Der bereits für PC, Xbox One und die PS4 erhältliche dystopische Top-Down-Cyberpunk-Shooter Ruiner (im Arcade-Check) wird demnächst auch für die Switch erscheinen. Dies gab Devolver Digital kürzlich bekannt. „Ihr habt gefragt, wir liefern. Es hat eine Weile gedauert, aber wir sind fast soweit. Macht euch bereit. Helft uns und verbreitet die Neuigkeit!“, heißt es auf Twitter.

Zum Veröffentlichungstermin auf Nintendos Hybridkonsole haben die Entwickler nur den Binärcode 01010011 01001111 01001111 01001110 gepostet, der sich mit „soon“ (also „bald“) übersetzen lässt. Weitere Details zu der Switch-Umsetzung gibt es aktuell noch keine.

Die Story von Ruiner entführt euch in das Jahr 2091 in die Cyber-Metropole Rengkok, wo ihr als verkabelter Soziopath mit Hilfe einer mysteriösen Hackerin den Kampf gegen das korrupte Herrschaftssystem des Konzerns „Heaven“ aufnehmt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und euren entführten Bruder zu befreien. Das Spiel bietet brutale und rasante, aber auch taktische Kämpfe, in denen ihr, begleitet von einem stimmigen Soundtrack, mit einem umfangreichen Arsenal an Hightech-Feuer- und Nahkampf-Waffen euren Feinden den Tag ruiniert.