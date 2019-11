Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 1/2020

Fast 200 Seiten Retro-Faszination

Abonnenten haben das Heft schon seit einigen Tagen, nun sind auch die Kioskleser dran: Retro Gamer 1/2020 ist voll mit spannenden Inhalten – etwa zu X-Com, Shenmue, dem Game Boy und Emulator-Konsolen.

Highlights von Retro Gamer 1/2020

Das ganze Cover seht ihr durch Klick aufs Aufmacherbild.Die Tage werden immer kürzer, die abgedroschenen Jahreszeit-Phrasen immer abgedroschener, aber eines, das bleibt ewig jung: die nostalgische Erinnerung an damals, als wir noch "State of the Art" zu heutigen Retrospielen sagten und uns als Pioniere einer eingeschworenen Gemeinschaft ebenso verstohlen zunickten, wie es sonst nur junge Väter tun, die einen anderen jungen Vater mit Kinderwagen auf der Straße erspähen. Jedenfalls ist er da, der neue Retro Gamer 1/2020!Mittlerweile 30 Jahre und zwei Monate ist es her, dass derdas Licht der westdeutschen Weiten erblickte (das realistischere "westdeutsche Vorvereinigungsenge" wäre zu deprimierend). Und selbst heute lassen sich noch Entwickeler von ihm inspirieren. Unsere Titelstory dreht sich deshalb um den kleinen Großen von Nintendo.Zweites großes Thema in diesem Retro Gamer sind: Wir stellen Segasebenso vor wieund das. Außerdem werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von M2, die nicht nur für die Qualität des Mega Drive Mini verantwortlich sind, sondern auch sehr gute Klassiker-Remakes für den Nintendo eShop machen.

In Kürze erscheint Shenmue 3. Der erste Teil gilt immer noch als eine der teuersten Spieleproduktionen aller Zeiten, gleichzeitig genießt er einen Kultstatus selbst bei vielen Retrofans. Wir stellen Yu Suzukis Kultserie vor und geben eine erste Einschätzung zum dritten Teil. Und wie immer mit dabei: Zahlreiche Retro Revivals, Klassiker-Checks und sonstige Artikel unserer deutschen Spieleveteranen, etwa Mick Schnelle, Winnie Forster, Michael Hengst und Heinrich Lenhardt.

Kostenlose Leseprobe für alle (13 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Space Rogue (Klassiker-Check von Michael Hengst)

(Klassiker-Check von Michael Hengst) Dragon's Lair (Retro Revival von Winnie Forster)

(Retro Revival von Winnie Forster) Fire Lord (Making of)

(Making of) Vorschau

Kostenlos reinschnuppern, kostenloses GG-Abo

Wer einfach mal in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun: Unten bieten wir euch eine kostenlose Leseprobe mit 13 Seiten Umfang an.Unsere Premium-User bekommen sogar 27 Seiten des aktuellen Hefts spendiert, das sind immerhin 13% des gesamten Inhalts.