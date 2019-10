Google Stadia: Nicht alle Vorbesteller werden beim Release beliefert

Am 19. November geht Googles hauseigene Streaming-Plattform Stadia an den Start. Wie das Unternehmen jetzt The Verge mitteilte, werden nicht alle Vorbesteller gleich ab diesem Datum ihr Paket in den Händen halten können. Dass die Vorbestellungen stapelweise verschickt werden, ist bereits seit langem bekannt. Wie Google erklärte, wird der Versand überhaupt erst am 19. November losgehen, weshalb nur die Nutzer, die ganz früh ihre inzwischen ausverkaufte Founder's Edition vorbestellt haben, mit etwas Glück am 19. November ihr Paket erhalten.

Wer die Founder's Edition erst kürzlich erwarb, wird sich wohl auch nach dem Launch eine Weile gedulden müssen. Käufer der jetzt vorbestellbaren Premiere Edition sollten sich keine Hoffnungen machen, den diese Version wird am 19. November noch gar nicht verschickt. Google verspricht zwar, alle Vorbestellungen der beiden Editionen innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem offiziellen Release zu verschicken, dies dürfte allerdings für die Käufer, die die Founder's Edition vorbestellt haben und sich einen einzigartigen Namen als erste sichern wollen (womit Google auch bei der Founder's Edition wirbt), nur ein schwacher Trost sein.