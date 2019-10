Google Stadia Pro startet am 19. November

Wie Google heute im Zuge des Pixel 4 Events bekannt gab, startet der hauseigene Spiele-Streamingdienst Google Stadia Pro am 19. November 2019. Die Pro-Variante ist der kostenpflichtige Service, der zum Preis von 9,99 Euro angeboten wird und zum Start Bungies Destiny 2 (Testnote: 8.5), sowie Rockstars bald für den PC erscheinende Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) bieten wird. Ursprünglich sollte auch Doom Eternal (im gamescom-Bericht) dazu gehören, der Shooter von id Software wurde allerdings vor Kurzem auf 2020 verschoben.

Googles Stadia wird bereits zum Start eine recht ordentliche Auswahl an Spielen bieten, darunter Rage 2 (Testnote: 8.5), Metro Exodus (Testnote: 7.5), Borderlands 3 (Testnote: 8.0), Assassin's Creed Odyssey (Testnote: 8.0) und mehr. Später sollen noch weitere große AAA-Titel, wie Baldur's Gate 3, Marvel's Avengers (im gamescom-Bericht), Watch Dogs Legion (im Preview), sowie Cyberpunk 2077 (im Preview) für den Google-Dienst erscheinen. Darüber hinaus will Ubisoft irgendwann im kommenden Jahr auch seinen jüngst gestarteten Streamingdienst Uplay Plus auf die Stadia bringen. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Als Abonnent von Stadia Pro werdet ihr die Spiele aus dem Google Store zu Standardpreisen beziehen und direkt ohne Download auf das Gerät eurer Wahl streamen können. Die Pro-Variante des Dienstes wird Auflösungen bis zu 4K, 60 FPS, HDR-Support, 5.1 Surround-Sound, regelmäßige Preisnachlässe im Google-Store, sowie von Zeit zur Zeit auch kostenlose Spiele für die Abonnenten bieten. Eine kostenlose Variante, Stadia Base, ist für 2020 geplant. Die Gratisversion wird mit den Auflösungen von bis zu 1080p, 60 FPS und Stereo Sound aufwarten.

Zum Spielen wird die (hierzulande längst ausverkaufte) limitierte Stadia Founder's Edition, oder die Stadia Premiere Edition (aktueller Preis: 129 Euro) benötigt. Die Vorbestellungen werden dabei in der Reihenfolge der eingegangen Bestellungen an die Frühkäufer ausgeliefert. Die Founder's Edition bietet drei Monate Stadia Pro Gratiszugang, einen Buddy-Pass zum Verschenken mit ebenfalls drei Monaten Zugang, den Stadia-Controller in der exklusiven Variante „Night Blue“, Chromecast Ultra, sowie die Möglichkeit, sein Gamertag vor allen anderen Käufern zu bestimmen. Die Premiere Edition kommt mit dem Standard-Controller, ohne Buddy-Pass und ohne Gamertag-Vorteile. Ein neues Video stellt euch Stadia noch einmal vor: