Shovel Knight Dig mit Trailer und ersten Details angekündigt

Die Shovel Knight-Serie wird um einen weiteren Titel erweitert: Shovel Knight Dig wird vom Entwicklerstudio Nitrome realisiert und von Yacht Club Games herausgegeben. Für welche Plattformen das kommende 2D-Actionadventure erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt (allerdings gibt es auch einen PS4-Trailer), was ebenso auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung zutrifft. Neben mehreren Screenshots wurde auch ein Ankündigungstrailer veröffentlicht, der erste kurze Gameplay-Szenen bietet.

In der Entwicklung befindet sich Shovel Knight Dig seit mehr als einem Jahr. Bieten soll euch der Titel eine „gänzlich neue Präsentation“ mittels „prächtiger, farbenfroher Pixelgrafiken“. Flüssige Animationen, Skalierungen und weitere Effekte sollen folglich für die „bislang überzeugendste Schaufelritterwelt“ sorgen.

Wie es der Name des Spiel bereits andeutet, bewegt ihr euch dieses Mal mit eurer Schaufel vor allem nach unten. Während ihr stetig tiefer hinabsteigt, könnt ihr Schätze finden, permanente Gegenstände freischalten und somit die Ausrüstung des Protagonisten verbessern. Zwar wird Shovel Knight Dig auch neue Charaktere und Widersacher bieten, das Studio weist jedoch darauf hin, dass auch das aus Shovel Knight bekannte charakteristische Storytelling, der Humor und eventuell auch einige vertraute Gesichter vorkommen werden.

Das mittels Kickstarter-Kampagne finanzierte Shovel Knight erschien ursprünglich im Juni 2014 für PC, es folgten unter anderem Versionen für den 3DS sowie für die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch. In unserem Check aus dem November 2014 sprachen wir eine Kaufempfehlung aus und beschrieben den Titel als „harten Action-Plattformer der alten Schule“, in dem geschickt Elemente aus Mega Man, Legend of Zelda sowie Super Mario Bros. 3 zitiert werden.