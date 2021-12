PM: Shovel Knight Pocket Dungeon: Fünf Dinge, die ihr euch ansehen solltet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unsere Variante des beliebten 90er-Jahre-Block-Puzzle-Spiels, Shovel Knight Pocket Dungeon, erscheint in nur wenigen Tagen auf PlayStation 4! Es ist eine heiße Kombi aus alt und neu: schelmischer Dungeon-Crawler trifft auf Puzzle-Abenteuer.

Wir können nicht erwarten, dass ihr alle auf den Geschmack kommen könnt, wenn ihr unser einzigartiges, fesselndes und herausforderndes Abenteuer in Pocket Dungeon erlebt. Lasst uns vorab einige aufregende Dinge ansehen, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt:

Shovel Knight und die stärksten Krieger verschwinden seit Kurzem und sind in seltsamen würfelartigen Gefängnissen gefangen. Puzzle Knight, der für seine Fähigkeiten im Puzzeln bekannt ist, hat ein Lager für Shovel Knight und seine Freunde aufgebaut, damit sie sich zusammen aus dem Rätsel befreien können.

Es liegt jetzt an euch, dieses Team zusammenzubringen und sie ins Lager zu bringen. Jeder hat einen eigenen Spielstil – seht euch die tolle Verteidigung von Shield Knight an:

Oder Specter Knight, der das Spiel umdreht, indem er von Feinden Kraft gewinnt, aber wegen Tränken welche verliert:

Oder ihr könnt das Spiel noch interessanter machen mit Mole Knight, der Plätze tauschen kann:

Um zu entkommen muss euer Team im Lager zusammenkommen und sich durch den Dungeon arbeiten, um den ultimativen Boss zu besiegen – den Pocket Dungeon Master!

Shovel Knight Crafting? Oh oh … wir meinen natürlich, Gegenstände und Relikte ausrüsten, um einen Charakter nach euren Vorstellungen zu bauen. In Pocket Dungeon, verliert ihr alles, was ihr aufgebaut habt, wenn ihr verliert. Deswegen ist es so wichtig, immer Edelsteine mitzunehmen und Chester zu finden, um Relikte zu kaufen, die zu euch passen. Hier sind ein paar Optionen:

Wie ihr die Relikte kombiniert, die ihr kauft, kann der Unterschied zwischen Leben und Tod in jedem Dungeon sein – wählt also sorgfältig! Und habt Spaß beim Experimentieren.

Es wäre kein großartiges Spiel in Hommage an die 90er, wenn es keinen Versus-Modus mit geteiltem Bildschirm gäbe. Das Ziel ist, euch nicht von eurem Gegner begraben zu lassen:

Seid schnell, behaltet die Oberhand und grabt euren Weg raus.

Wie bei allen Shovel-Knight-Spielen könnt ihr eine lockere Geschichte erwarten, die trotzdem emotional wirkt und euch rühren kann:

Wir haben uns viel Mühe gegeben, eine Geschichte zu schaffen, die passt, während ihr Charaktere und Teams erforscht.

Wie in vielen klassischen Rätselspielen profitiert dieses Abenteuer davon, wenn ihr es immer und immer wieder spielt. Verlieren ist nicht so schlimm – der Weg ist das Ziel. Es gibt eine Menge neuer Charaktere zu spielen, Geheimnisse aufzudecken, neue Leistungen zu erbringen, neue Tricks zu lernen, neue Gegenstände freizuspielen, neue Kostüme auszuprobieren, neue Techniken zu lernen, DLC ist auf dem Weg, … der Spaß kennt kein Ende.

Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wir hoffen, dass ihr alle viel Spaß mit dem Spiel auf der PS4 haben werdet, wenn es am 13. Dezember rauskommt.