Shovel Knight Pocket Dungeon: Puzzle-Ableger angekündigt // Trailer

Mit dem Kickstarter-finanzierten Shovel Knight (im eShop-Check) landete der Entwickler Yacht Club Games im Jahr 2014 einen kleinen Überraschungserfolg. Der 2D-Plattformer in stilechtem 8-Bit-Stil besticht nicht nur durch Grafik und Musik, sondern auch mit forderndem Gameplay. Mit King of Cards wurde kürzlich die finale Erweiterung des Hauptspiels veröffentlicht und mit Shovel Knight Dig wurde im August 2019 ein erstes Spin-Off zu dem tollkühnen Helden mit dem Gartengerät angekündigt.

Wie Yacht Club Games nun bekannt gegeben hat arbeitet das Entwicklerstudio Vine gemeinsam mit der Spieleschmiede an Shovel Knight Pocket Dungeon. Der Ableger ist weder Action-Adventure noch Jump-and-Run, sondern ein Puzzler im Stil von Puyo Puyo oder Puzzle Fighter. Allerdings gibt es einen Twist an der Sache, Pocket Dungeon soll über Dungeon-Crawler- und Roguelite-Elemente verfügen, der Dungeon in dem ihr euch bewegt verändert sich also stetig. Ihr tretet gegen Gegner an und Waffen, Tränke und weitere Power-Ups erhaltet ihr, indem ihr sie im Puzzle-Feld aneinander anordnet.

Zwischen den Puzzlekämpfen könnt ihr außerdem an eurer Ausrüstung feilen, um für jede Schlacht ideal vorbereitet zu sein. Insgesamt stehen euch über zehn spielbare Charaktere zur Verfügung und in Sachen Spielmodi wurden eine Story-Kampagne sowie ein kompetitiver 2-Spieler-Modus bestätigt. Allerdings soll es im fertigen Titel noch mehr Spielvarianten geben. Für den Soundtrack verantwortlich zeichnet Jake Kaufman, der bereits die Musik für das Hauptspiel kreierte.

Einen Release-Termin oder Plattformen, auf denen Shovel Knight Pocket Dungeon erscheint, ist Yacht Club Games uns aktuell noch schuldig. Auch ein Release-Termin kann aktuell nur geraten werden. Einen ersten Eindruck vom Spielablauf verschafft euch ein erster Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet.