Die drei ???: Adventure-Sammlung mit Justus, Peter und Bob veröffentlicht

In diesem Jahr feiert das Phänomen der Drei ???, das 1968 mit dem Jugendbuch und 1979 mit dem deutschen Hörspiel Die Drei ??? und der Super-Papagei begann, die 100. Folge als Hörspiel-Produktion. Anlass genug für Publisher USM in dieser Woche ein Dreifach-DVD-Paket namens Die Drei ??? - Platin-Edition: Gefährliche Ermittlungen zu veröffentlichen. In diesem sind die drei Point-and-Click-Adventures Die Drei ??? und der Riesenkrake, Die Drei ??? – Rätsel aus der Geisterwelt und Die Drei ??? – Geheimnis der Schattenhelden kompiliert. Die drei 2D-Adventures erschienen zwischen 2015 und 2017 und wurden von den Original-Sprechern Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich sowie den anderen aus den Hörspielen bekannten Sprechern vertont. Die Spiele bieten eigene Rätselgeschichten, die zuvor nicht als Buch oder Hörspiel erschienen sind.

In den comicartigen Adventures verschlägt es euch an die aus den Vorlagen bekannten Örtlichkeiten in und um Rocky Beach. So seid ihr etwa im ersten Fall Die Drei ??? und der Riesenkrake am Strand vor Ort, an dem Peter bei einem seiner Jogging-Runden einen geheimnisvollen Riesenkraken erblickt. Die drei Detektive nehmen die Ermittlungen auf und geraten an dubiose Gauner, verschrobene Wissenschaftler - und Skinny Norris. Im Fall Die Drei ??? – Rätsel aus der Geisterwelt geht es mystisch-gruselig zu, als Justus, Peter und Bob einen bei der Nachlass-Versteigerung des reichen Nolan Gallagher gestohlenen seltsamen Helm wiederbeschaffen müssen. Dieser Helm sendet dem Besitzer geheimnisvolle Botschaften und schickt ihn auf eine wilde und absurde Schnitzeljagd, an dessen Ende ein Schatz wartet. Im Fall Die Drei ??? - Geheimnis der Schattenhelden schließlich werden die Detektive an das Set einer streng geheimen Hollywood-Serie gerufen, bei der ein hochmoderner Superheldenanzug samt Hauptdarsteller abhanden gekommen ist.

Die Abenteuer der Drei ??? spielen sich in erster Linie wie klassische Point-and-Click-Adventures (Indizien einsammeln, Inventar-Kombinationen, von Ort zu Ort reisen, mit Personen reden), werden jedoch immer wieder durch Mini-Spiele ergänzt. So sind Verschiebe-Puzzles ebenso dabei wie knifflige Pipeline-Steck- oder Sammelspiele unter Zeitdruck. Die Spielzeit pro Abenteuer wird dabei von den Herstellern mit fünf bis zehn Stunden angegeben. Die Drei ??? - Platin-Edition: Gefährliche Ermittlungen ist nur für Windows und MacOS erhältlich und könnt ihr direkt bei USM und bei Amazon für 19,99 Euro bestellen. Damit ihr euch, Fan oder nicht, ein Bild von der Versoftung machen könnt, nachfolgend ein Let's-Play-Ausschnitt aus dem Fall mit den Schattenhelden