GDC 2019: Stadia – Google stellt neue Gaming-Plattform samt eigenem Controller vor

Auflösung von bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde auf allen möglichen Endgeräten wie Fernseher, Tablet oder Desktop-PC. Start noch in diesem Jahr.

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Google auf der derzeit stattfindenden Game Developers Conference etwas ankündigen wird. Unter anderem gab es Informationen zum sogenannten Project Stream, darüber hinaus wurde erst kürzlich im Zusammenhang mit der GDC-Präsentation ein kurzes Teaservideo veröffentlicht.

Seit heute steht fest, was genau das Unternehmen in naher Zukunft umsetzen wird: Mit dem Leitsatz „Die Zukunft des Gamings ist keine Konsole“ wurde die neue Gaming-Plattform Stadia offiziell vorgestellt. Als einer der ersten bestätigten Titel, der mit Stadia genutzt werden kann, wird Doom Eternal genannt. Im offiziellen Blog beschreibt Phil Harrison, Vice President und General Manager, das neue Google-Produkt wie folgt:

Stadia ist eine neue Plattform für Videospiele, mit der ihr jederzeit eure Lieblingsspiele auf allen Endgeräten zocken könnt – egal, ob auf dem Fernseher, Laptop, Desktop-PC, Tablet oder Smartphone. Mit einer Auflösung von bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde mit HDR und Surround-Sound möchten wir euch alle Games in bester Qualität zur Verfügung stellen. Noch in diesem Jahr werden wir mit Stadia in ausgewählten Ländern starten, darunter die USA, Kanada, Großbritannien und viele weitere europäische Länder. [...] Mit Stadia und unserem global verbundenem Netzwerk an Rechenzentren, sind Spieler frei von Einschränkungen herkömmlicher Konsolen und PCs.

Spieleinstieg in Sekunden // Keine Installationen oder Patches

In bester Marketingsprache soll euch die neue Plattform „jederzeit ausreichend Power“ für eure Spiele liefern. Zudem erhalten Entwickler „Zugang zu nahezu unbegrenzten Ressourcen, um die Spiele zu kreieren, von denen sie schon immer geträumt haben“. Google führt in diesem Zusammenhang weiter aus:

Wir stellen einen leistungsstarken Hardware-Stack aus Servern zur Verfügung, der GPU, CPU, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher kombiniert. Dank unserer leistungsfähigen Infrastruktur hinter Stadia sind der Fantasie und den Wünschen der Spieleentwickler keine Grenzen mehr gesetzt.

Darüber hinaus sollen mit Stadia „zwei Welten zusammengeführt werden“: Diejenigen, die spielen, und jene, die dabei zusehen. So soll es „ganz neue Spielmöglichkeiten über YouTube und darüber hinaus geben“, was zum Beispiel bedeutet, dass ihr euch ein Let's Play anschaut und durch einen einzelnen Klick „Sekunden später“ eben diesen Titel selbst spielt. Googles Rechenzentren und Netzwerkstrukturen sollen all dies ermöglichen; Installationen, Updates, Downloads und Patches sollen nach den Vorstellungen des Unternehmens dabei keine Rolle (mehr) spielen.

Stadia-Controller

Ebenfalls auf der GDC stellte Google den eigens für die Stadia-Plattform entwickelten Controller vor. Dieser ist „via WLAN direkt mit einem Rechenzentrum verbunden bietet damit die bestmögliche Gaming-Performance“. Außerdem können mit dem Controller – das Bild zeigt einen Prototypen – Gameplay-Videos in einer Auflösung von bis zu 4K aufgenommen und gespeichert sowie bei Bedarf geteilt werden. Weitere Buttons sind für den Google Assistant und ein eingebautes Mikrofon gedacht.

Mit diesem Werbevideo stellt euch Google die neue Plattform vor. Die vollständige, über eine Stunde dauernde GDC-Präsentation mit zahlreichen weiteren Informationen haben wir abschließend eingebettet.