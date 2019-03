Google teasert GDC-Ankündigung an

Google hat einen kurzen Teaser zu seiner bevorstehenden Präsentation auf der geplanten Game Developers Conference veröffentlicht. Das Video enthält diverse gerenderte Szenen. Es gibt einen Stadiontunnel, einen Backstage-Flur, eine natürliche Felsgrotte, eine Renngarage, eine Flugzeugrampe, eine Art pilzbewachsene Fantasy-Höhle, eine Startrampe für Raumschiffe und einen bröckelnden Schloss-Korridor zu sehen. Alle Szenen haben dabei eines gemeinsam: sie wirken wie Portale, die offenbar zu interessanten Orten und Dingen führen sollen.

Das Video wurde mit einem Kommentar von Rick Osterloh, Googles Senior Vice President for Devices and Services, versehen, in dem er angibt, dass man auf der GDC 2019 über „die Zukunft des Gamings“ sprechen wird. Schon im letzten Jahr gab Google an, an einem eigenen Streaming-Service „Project Stream“ zu arbeiten. Es wird vermutet, dass der Internetriese im Rahmen des Events eine Streaming-Box vorstellen wird. Google selbst heizt diese Spekulationen zusätzlich mit einer jüngst online gegangenen Platzhalterseite im Google-Store an. Folgt man dem Link g.co/gatheraround in der Beschreibung des Videos, landet man auf der Produktseite mit dem Link: https://store.google.com/?srp=/magazine/gather_around. Ein Hinweis, dass es hier später etwas zu erwerben geben wird. Die Google-GDC-Keynote wird hierzulande am Dienstag, den 19. März, um 18: 00 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream übertragen.