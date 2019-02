Unrailed: Daedalic kündigt „Eisenbahnbau-Roguelike“ an // Nur im Multiplayer spielbar

PC

Vor etwa einer Woche informierte Daedalic Entertainment darüber, dass man bis zum Ende dieses Jahres 30 neue Veröffentlichungen anstrebe. Die Bekanntgabe der ersten sechs Titel dieses Line-Ups wurden für die kommenden Wochen versprochen – gestartet hat der Hamburger Publisher seine „große Ankündigungsoffensive“ kürzlich mit Unrailed, das vom in der Schweiz ansässigen Studio Indoor Astronaut entwickelt wird.

Euer Ziel in dem als Roguelike bezeichneten Spiel ist es, einen unaufhaltsamen Zug durch das Verlegen von Schienen sicher über prozedural generierte Maps zu leiten, die für einen hohen Wiederspielwert sorgen sollen. Gespielt wird dabei entweder im lokalen oder Online-Multiplayer-Modus (mit- oder gegeneinander), ein Einzelspielermodus ist hingegen bewusst nicht vorgesehen.

Wichtig soll in Unrailed vor allem die Kommunikation und die Abstimmung untereinander sein, denn „die Gleise bauen sich nicht von selbst“, wie es trocken in der Ankündigung heißt. Entsprechend steht euch ein Crafting-System zur Verfügung, durch das ihr unter anderem Holz und Eisen für die Trasse oder Wasser für die Kühlung des Zuges erhaltet (sodass dieser nicht in Flammen aufgeht).

Auf den unterschiedlichen Karten sollen euch unter anderem geografische Besonderheiten, Hindernisse (zum Beispiel Lavaströme) oder auch „seltsame“ Kreaturen und Einwohner erwarten. Während einige der NPCs eure Gleisbau-Bemühungen sabotieren können, bieten euch andere Aufgaben an. Habt ihr den Zug erfolgreich zu seinem Ziel geführt, erhaltet ihr nach jeder Runde „einzigartige“ Belohnungen.

Ein Veröffentlichungsdatum für Unrailed – an dem zuvor unter der Bezeichnung „Derailed“ gearbeitet wurde – ist derzeit nicht bekannt. Informiert wurde bislang nur darüber, dass der Titel im Sommer dieses Jahres in die Early-Access-Phase eintritt.